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兒童「免疫負債」來了！未滿月嬰染RSV激增　醫憂籲防疫勿鬆懈

▲▼兒童「免疫負債」來了！未滿月嬰染RSV激增　醫憂籲防疫勿鬆懈。（圖／林口長庚提供）

▲未滿月嬰染RSV激增，醫憂籲防疫勿鬆懈。（圖／林口長庚提供）

記者嚴云岑／台北報導

好發在秋冬季的呼吸道融合病毒(RSV)，是造成嬰幼兒細支氣管炎最常見原因。林口長庚醫院新生兒科自今年9月下旬至10月初，短短2週內就已收治6名未滿月的小嬰兒，憂心台灣兒童將進入「免疫負債」階段，呼籲防疫勿鬆懈，並建議高危險族群的嬰幼兒施打RSV單株抗體，降低感染風險與減少併發症發生。

林口長庚醫院新生兒科主任江明洲醫師指出，台灣自2021年爆發COVID-19疫情後，因為政府宣導與全民配合勤洗手、戴口罩，已連續15個月沒有呼吸道融合病毒感染個案。如今隨著防疫政策鬆綁、疫情解封，今年官方報告的首例RSV感染病例已在9月出現。

林口長庚醫院新生兒科也於9月下旬至10月初，收治了6名未滿月、因呼吸道融合病毒感染而住院的小嬰兒，年齡介於2-3週大；其中一位是出生35週的早產兒、2位是出生體重小於2500公克的低出生體重兒，其中有2位因呼吸窘迫，被收治到新生兒加護病房接受呼吸器治療，所幸在新生兒科團隊細心照顧下目前皆已健康出院。

林口長庚醫院副院長邱政洵醫師指出，RSV是單股的RNA病毒，好發於秋季至春季。台灣位處亞熱帶，四季溫度分界不顯著，所以一年四季都會出現。此病毒主要藉由飛沫或接觸傳染，潛伏期約為2-8天，會在人類呼吸道細胞繁殖並破壞，造成發炎反應，使細支氣管水腫並發生黏液阻塞。

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RSV初期症狀與感冒類似，包括發燒、流鼻水、咳嗽、呼吸急促、餵食困難、肺部痰液增加，或是呼吸時會聽到「咻咻咻」的喘鳴聲。由於嬰幼兒的呼吸道相對狹小，因此易因為增多的痰液，造成小氣道阻塞，而發生呼吸急促、呼吸窘迫，甚至出現發紺或呼吸暫停。

一般健康的寶寶若感染RSV住院，平均住院天數約需5到7天，但對於肺部發育未完全的早產兒，或是免疫功能不全的小寶寶，例如先天性心臟病或神經肌肉疾病，就是非常棘手的問題，嚴重者會造成呼吸困難，住進加護病房和重症的風險就相對非常的高。呼吸道融合病毒感染尚無特效療法，治療通常以支持性療法為主，包括氧氣給予、化痰等。

台灣進入後疫情時代，若洗手、戴口罩政策逐步放鬆，台灣兒童恐進入「免疫負債」階段。江明洲建議，未滿33週或合併慢性肺病的早產兒，以及符合條件的先天性心臟病童等高危險族群寶寶施打RSV單株抗體疫苗，提供良好抵抗力。家長照顧家中嬰幼兒必須勤洗手與消毒，同時避免帶嬰幼兒出入人潮擁擠的公共場合；家中若有哥哥姊姊，也都要特別留意。

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