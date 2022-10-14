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星鏈支援烏克蘭太燒錢！馬斯克要美國防部買單　否則恐中斷服務

▲▼全球首富馬斯克（Elon Musk）創辦的太空探索科技公司（SpaceX）。（圖／路透）

▲ 馬斯克支援星鏈服務，讓烏克蘭不受斷網影響。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

全球首富馬斯克（Elon Musk）旗下太空探索技術公司（SpaceX）免費支援烏克蘭「星鏈」服務，成為烏軍重要通訊管道，截至目前已耗費8000萬美元（約新台幣25.5億元），似乎令SpaceX不堪負荷。美媒13日披露，該公司已經警告美國國防部，除非美軍每月支付數千萬美元費用，否則可能停止向烏克蘭提供服務。

CNN獲取的文件顯示，SpaceX上月致函五角大廈表示，無法繼續為烏克蘭星鏈服務提供資金，要求五角大廈接管為烏國政府及軍隊提供星鏈的費用。此前，馬斯克7日才在推特發文指出，烏克蘭星鏈服務已使SpaceX花費8000萬美元，預估今年底將超過1億美元。

SpaceX在信中表示，此項目至今年底將耗費逾1.2億美元，未來12個月更可能耗資近4億美元。該公司政府銷售主管寫道，「我們無法進一步向烏克蘭捐贈終端設備，也無法無限期為現有終端設備提供資金。」

這封給五角大廈的信函包括一份烏克蘭武裝部隊總司令扎魯日尼（Valerii Zaluzhniy）7月向馬斯克提出的文件，要求增設近8000台星鏈終端設備。一名SpaceX外部顧問則直言，該公司在烏克蘭面臨艱難決定，「我不認為他們有財力提供扎魯日尼將軍要求的任何額外終端設備或服務。」

這些文件首度曝光，罕見列出SpaceX及星鏈內部數據，詳細說明與烏克蘭相關的數千台終端設備成本及支付情形，還有其他提供給烏克蘭的通訊硬體及服務，價值數百萬美元，但基輔當局僅支付極少的費用。

近日傳出烏軍試圖收復東部及南部失土時，星鏈服務出現廣泛中斷情形。消息人士透露，星鏈是戰場上各單位主要通訊方式，但9月30日的斷線問題影響整條前線。也有知情人士表示，烏方事前並未接獲斷線相關警告，但現在烏軍每解放一個地區，都必須向星鏈要求開啟服務。

另一名知情人士指出，「烏克蘭知道現任政府和戰力完全依賴星鏈。而星鏈是否繼續運行完全掌握在一個人手中，也就是馬斯克。他不是被選出來的，沒有人決定賦予他這項權力，他握有權力只是因為他建立的技術和公司。」

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