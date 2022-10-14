日本擬廢除「女性100天內再婚」禁令！明治以來首次修正嫡出推定

▲日本禁止女性在離婚後100天內再婚。（示意圖／取自ingimage）

記者王佩翊／編譯

日本現行民法規定，女性離婚100天內不可再婚，且離婚後300天內生產的孩子根據「嫡出推定」，將強制認定為前夫的孩子，相關法令也迫使部分女性故意不進行出生登記，導致孩子成為幽靈戶口。不過日本政府14日在內閣會議中決定修訂法案，以保障婦女與孩童的權益，近期將於臨時國會中提出。

根據《讀賣新聞》報導，日本政府14日在內閣會議中決議修訂現行民法，新的民法修正案將維持「離婚後300天內出生的孩子將認定為前夫的孩子」、「再婚200天後出生的孩子才能認定為現任丈夫的孩子」的現行規定，但是新增例外條例「如果是再婚後所誕下的孩子，則認定現任丈夫為父親。」

與此同時，也取消女性離婚後100天內禁止再婚的規定。也就是說，如果新法正式通過，就算女性在離婚的300天內再婚，只要是在婚後產下的孩子，那麼就可認定再婚丈夫為孩子法律上的父親。

日本法律內的「嫡出推定」原則是自明治時代民法設立之時同時編入，而這也是首次進行修改。政府目標在14日的國會中通過該項修訂案議程，法務大臣葉梨康弘表示，「為了保障孩子們的利益，將會努力使這項修正案能快速在國會中通過。」

▲根據日本現行民法，女性離婚後300天內所產下的孩子，無論母親當時是否已婚，小孩法律上的父親都認定為前夫。（示意圖／取自Pixabay）

事實上，由於現行民法規定，女性在離婚300天內所生下的孩子將無條件認定前夫為父親，因此部分女性為了不讓前夫成為自己孩子法律上的父親，選擇在孩子出生後不主動進行出生登記，導致孩子成為幽靈人口，進而影響相關權益。此外，現行民法也規定，唯有在結婚200天後出生的孩子，才能被認定為現任丈夫的孩子。

嫡出推定是日本早期為了確定父子關係並保護孩童利益而設置的規定，因此就算是沒有血緣關係，女性離婚300天內所產下的小孩法律上的父親都是前夫。由於新補充條例推出後，有可能出現前夫與現任丈夫同時被判定為法律上父親的現象，因此女性離婚後100天內禁婚的法律也跟著取消。

另一方面，由於部分情況是奉子成婚，因此新法也將改為結婚後200天內出生的孩子，認定現任丈夫為法律上的父親。