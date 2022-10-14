誇張！男路邊綁架14歲少女「拖進公廁性侵」　監視器畫面曝光

▲男子竟然大白天在街上綁架少女。（圖／翻攝自Twitter／LAPD HQ）

記者李振慧／綜合報導

美國加州洛杉磯發生一起誇張性侵案，路上監視器拍到，一名男子大白天在公園附近挾持一名14歲少女，後來強迫對方進入公廁性侵。凶嫌逃跑後，警方逮捕27歲男子班克斯(Edward William Banks)，並指控嚴重綁架、性侵等罪。

事件11日發生在埃爾塞雷諾(El Sereno)公園附近的克拉馬斯街(Klamath Street)，監視器拍到，班克斯沿著公園外圍行走在路上時，把手搭在一名少女的肩膀上。警方表示，班克斯當時身上持有武器，後來在公廁中性侵得逞

警方晚間在馬洛里街(Mallory Street)2500街區找到逃跑的班克斯，並依嚴重綁架、性侵和持有武器等罪將人逮捕，而為了保護受害者身分，不會對外公布相關資訊，只告知受害者已平安回到家中，班克斯的保釋金定為美元100萬元（約台幣3,188萬元）。

誇張案件讓洛杉磯地方檢察官加斯康(George Gascón)指責，「對兒童的性犯罪是最可怕的惡行之一，像這樣的罪行是具有毀滅性的，粉碎了孩子的純真」，強調他與團隊一定會極力進行調查，將惡徒繩之以法。

