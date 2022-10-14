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護理師「注射空氣」連殺7嬰　留詭異殺人字條：我很邪惡，是我幹的

▲▼英國32歲護理師露西（Lucy Letby）過去任職期間狠心殺害7名嬰兒，作案手法包含將空氣注入血管、餵食胰島素毒殺、拔掉呼吸管等。（圖／翻攝自推特）

▲英國一名新生兒病房的護理師涉嫌以血管注入空氣、餵食胰島素等方式殺害7名嬰兒，還曾寫下殺人自白的綠色字條。（圖／翻攝自推特，下同）

記者張寧倢／編譯

英國32歲護理師露西（Lucy Letby）過去任職期間狠心殺害7名嬰兒，作案手法包含將空氣注入血管、餵食胰島素毒殺、拔掉呼吸管等。法庭中揭露，露西曾親筆寫下「殺人自白」紙條，內容坦承她故意殺害嬰兒，因為自己不夠好，無法照顧好孩子們，「我是邪惡的，是我幹的。」

根據《天空新聞》13日報導，曼徹斯特刑事法庭針對露西的審判進行到第4天，檢察官向法庭提交警方發現的一張綠色便條紙，露西在上頭親筆寫道，「我不配活著，我故意殺了他們，因為我不夠好，沒辦法照顧好他們。」還多次譴責自己，「我是個可怕又邪惡的人」、「我是邪惡的，是我幹的（I AM EVIL I DID THIS）」。

▲▼英國32歲護理師露西（Lucy Letby）過去任職期間狠心殺害7名嬰兒，作案手法包含將空氣注入血管、餵食胰島素毒殺、拔掉呼吸管等。（圖／翻攝自推特）

▲露西至今已18度否認犯行。

露西被指控2015年至2016年間在英國切斯特伯爵夫人醫院（Countess of ChesterHospital）新生兒病房殺害7名嬰兒，並試圖謀殺另外至少10名嬰兒，但她迄今已18次在應訊時否認所有指控。報導指出，露西還在紙條寫下自己陷入極度恐懼，「我不會生小孩也不會結婚…我永遠都不會知道擁有一個家庭是什麼感覺…絕望。」

露西律師辯護稱，這張紙條是在她在工作中面臨紀律處分之際所寫，只是把痛苦和絕望的感受寫在紙上，並未準確反映案件經過。律師也指出，醫院因應的護理標準並「不充分」，而且考量到嬰兒早產等情況，至少有1人的死亡是「不可避免」的。

然而，檢方指控露西偽造診療紀錄來製造不在場證明，還曾4度試圖殺害一名「生命力強韌」的女嬰，直到第5次才「成功」，2016年4月醫院的會診醫生們開始懷疑露西和當時大量嬰兒異常死亡有關，不僅將她調離夜班，更有醫生在露西與一名嬰兒獨處後發現孩子被人拔掉呼吸管。報導稱，目前案件仍在審理中。

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