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快訊／美北卡住宅區爆槍擊　至少5人死亡「包括1警察」

▲▼ 美國北卡羅萊納州發生槍擊案。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 美國北卡羅來納州發生槍擊案。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國北卡羅來納州當地13日下午發生槍擊，槍手在住宅區擊中至少7人，包括一名非值勤中的警察，其中有5人已經死亡，另2人受傷送醫，所幸無生命危險，嫌犯現已被捕。

根據《美聯社》，這起事件發生於北卡首府羅里（Raleigh），鄰近的奈特代爾市（Knightdale）當局13日在推特發文表示，羅里發生槍擊事件，一名嫌犯已被拘留。

羅里市長鮑德溫（Mary-Ann Baldwin）證實，警方當晚約8點告知她，嫌犯已被壓制，而這起事件至少造成5人死亡，其中一人是一名非值勤中的當地警察，另有2人受傷送醫，包括一名當地警犬隊隊員，所幸傷勢並未危及性命。

CNN報導，當天傍晚開始有大量警車及救護車湧入海丁漢姆社區（Hedingham），當時在海丁漢姆高爾夫俱樂部練習場的一名女子目睹源源不絕的警察開車經過，「我從來沒看過這麼多警察同時出現在同個區域，這讓我們很擔心」，後來有人警告她，不是躲到室內就是盡快離開，「他們都很平靜，但我能感覺到有事發生，所以我們馬上就離開了。」

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