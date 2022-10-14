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「空戰」畫面首曝！俄無人機挑釁烏軍卻自撞　螺旋槳噴出墜毀

▲▼ 俄國無人機挑釁烏克蘭無人機。（圖／翻攝自推特）

▲ 俄國無人機挑釁烏克蘭無人機。（圖／翻攝自推特）

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏俄開戰7個月以來，近日首次記錄下兩軍無人機「空戰」畫面，可見俄軍無人機在空中向烏克蘭無人機挑釁，結果竟當場撞上解體。這很可能是雙方首次無人機空對空戰鬥，影片在網路上引起熱議。

根據《新聞周刊》，Telegram頻道「XD Dnipr」13日發文指出，｢烏克蘭和俄羅斯Mavic無人機空戰首次被記錄下來，普里圖拉（Serhiy Prytula）的無人機贏得勝利。｣烏克蘭無人機拍下約16秒的影片中，俄軍無人機逐漸逼近烏軍無人機，幾秒後狠狠撞上，螺旋槳當場噴出後墜毀，烏軍無人機則絲毫不受影響。

普里圖拉是一名烏克蘭政治家，他負責的慈善組織正協助發起募資，支援烏軍購買國產神風自殺無人機（kamikaze drones）「RAM II」及通訊設備。

他也在推特轉發影片並寫下，「我們交付給頓內茨克地區一支空降部隊的烏克蘭Mavic無人機摧毀俄國對手，太棒了！」至今累計逾87萬次觀看。有網友留言表示，事發地點位於頓內茨克馬林卡（Marinka）上空。

航空新聞媒體Aerotime Hub指出，這段畫面很可能是烏克蘭戰爭期間首起無人機空對空戰鬥及小型商用無人機與同類無人機交戰的例子。烏俄都在戰爭中使用中國大疆公司生產的Mavic無人機，而普里圖拉的慈善機構為烏軍購買的裝備包括Mavic及帶有紅外線熱像裝置的Autel無人機，認為無人機空中偵察能力可使烏軍在俄軍不斷改變位置的情況下迅速調整砲火。

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