「空戰」畫面首曝！俄無人機挑釁烏軍卻自撞　螺旋槳噴出墜毀

▲ 俄國無人機挑釁烏克蘭無人機。(圖/翻攝自推特)

記者陳宛貞/綜合外電報導

烏俄開戰7個月以來,近日首次記錄下兩軍無人機「空戰」畫面,可見俄軍無人機在空中向烏克蘭無人機挑釁,結果竟當場撞上解體。這很可能是雙方首次無人機空對空戰鬥,影片在網路上引起熱議。

WW1-style duel. Ukrainan Mavic-drone, which we have delivered to one of the airborne units in Donetsk region, destroyes russian opponent. Amazing!

