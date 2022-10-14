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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／為論文案辭不分區立委？　蔡壁如：若真有問題我不會眷戀

記者杜冠霖／台北報導

德明科大學倫會認定民眾黨立委蔡壁如的資管所碩士論文引用未加以適當引註，違反學術倫理，校方13日宣布撤銷該學位。對於是否為此辭掉不分區立委，蔡壁如14日開記者會表示，目前沒有收到完整報告，所以不知道哪裡出問題，「我不會迴避、會負起政治責任，不會眷戀這個位置，等收到完整報告，如果真的有做不好的地方，我願意辭掉立法委員。」

德明科大判定蔡壁如碩士論文違反學術倫理，撤銷其碩士學位，蔡壁如表示，不能認同審查結果，會捍衛自己的權益與清白，也請學校公開相關審查資料，將依法提出救濟申覆。

蔡壁如指出，若真的有論文上面的疏漏，自己必須要坦然面對，如果真的在出處引用上有問題，自己固然不服，但必須承擔，「同時我也必須提出申覆，也請學校提供相關審核資料，感謝德明科大栽培，我念了兩年半，我還是要捍衛曾經的努力。」

對於是否辭掉不分區，蔡壁如表示，這件事情很多人關心，政治人物最重要的是誠信，「但主觀、客觀上，論文就是我做的沒問題。」

蔡壁如指出，檢舉人檢舉的是描述的文字，但自己每段都有開宗明義講，「我自己做的研究、圖表沒有問題，目前沒有收到完整報告，所以不知道哪裡出問題，我不會迴避、會負起政治人物，不會眷戀，等我收到完整報告，如果我真的有做不好的地方，我願意辭掉立法委員。」

▲▼蔡壁如論文相關記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立委蔡壁如回應論文問題。（圖／記者屠惠剛攝）

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