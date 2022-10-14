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北韓又射飛彈！10戰機挑釁180連環炮擊　南韓怒制裁15人+16企業

記者王佩翊／編譯

北韓13日晚間派出10多架戰鬥機在戰術行動線以南飛行，隨後試射1枚短程彈道飛彈，並於14日清晨在黃海道朝西部海域與江原道舊邑裡一帶進行炮兵射擊，共發射約180發炮彈。而面對北韓的多方面挑釁，南韓軍隊也緊急進行機動反制措施，並宣布對北韓的15名個人與16間企業進行單邊制裁，以譴責北韓近日一連串的軍事威脅。

▲▼北韓領導人金正恩視察飛彈試射。（圖／路透）

▲北韓領導人金正恩視察飛彈試射。（圖／路透）

根據《韓聯社》報導，南韓聯合參謀本部14日表示，北韓13日晚間10時30分至14日凌晨0時20分左右，出動10多架戰機在南韓設定的「戰術行動線」（TAL）以南進行示威飛行。其中更數度飛至南北韓《九一九軍事協議》中訂定的禁飛區。

南韓軍方隨即出動包含F-35A在內的多架戰機進行機動反制，而這也是北韓自簽訂《九一九軍事協議》後首次示威飛行。南韓聯合參謀本部表示，後續支援戰力與防空砲兵部隊仍保持高度戒備，而韓軍也將在韓美的緊密合作下密切關注北韓動向。

北韓在示威飛行後，又於14日上午1時49分在平壤順安一帶朝東海發射1枚短程彈道導彈，射程約700公里，高50公里。這也是北韓在2022年第27次試射導彈。不僅如此，北韓14日上午1時20分至1時25分左右，從黃海道往西部海域進行炮兵射擊，共發射130多發炮彈，隨後又在2時57分至3時7分從江原道舊邑裏往東部海域發射40多發炮彈。

對此，南韓聯合參謀本部表示，這是在《九一九軍事協議》中設定的東部與西部海部北方界線以北緩衝水域進行的射擊，明確違反軍事協議。

北韓人民軍總參謀部14日則表示，發射短道飛彈是為了反制南韓13日在北韓第5軍前沿地區長達10多個小時的射炮，譴責南韓先做出挑釁行為，才會對此進行反制與警告。

南韓當局14日宣布，將對北韓進行單邊制裁，並將北韓的15名個人與16間企業列入黑名單，而這也是時隔5年再度進行制裁，名單內包含與北韓導彈計畫相關人員。南韓外交部也嚴厲譴責北韓近期頻繁發起導彈威脅與核武挑釁。

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