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中共20大將登場！　白宮：美方支持「一中政策」不希望現狀改變

▲▼美國白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）。（圖／路透）

▲美國白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

中共第二十次全國代表大會（20大）將在16日登場，外界認為20大後中國大陸對台政策可能會有所改變。美國白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）13日強調，美方的「一中政策」始終未變，也不希望看到台海現狀片面改變。

柯比13日向媒體表示，白宮不願推測北京當局的作為，並重申美國恪守一中原則，沒有將台海周遭緊張局勢轉為任何形式衝突的理由。他強調，美方會依循台灣關係法，不支持台灣獨立，但支持台灣自我防衛的能力。他也引述美國總統拜登（Joe Biden）的話表示，不願見到任何人片面改變現狀，尤其是使用武力。

美國12日發布最新國安戰略，白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）表示，中國是美國最重要的地緣政治挑戰，美中競爭雖主要在印太區域，但也逐漸全球化，強調美國對中國是尋求競爭，而非衝突，亦不尋求冷戰。

20國集團（G20）下個月將在印尼峇里島舉辦，外界也非常關注，美國總統拜登是否會藉此機會和中國國家主席習近平進行雙邊會晤，但目前中美雙方皆未對此做出回應，蘇利文先前也曾強調，兩人即便見面，也不會達成任何重大協議。

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