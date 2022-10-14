不是罵人！研究揭「比中指」能減輕疼痛感　專家曝背後原因

▲研究發現比中指能減輕10％疼痛感。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

作為全球最通用手勢的「比中指」不只能罵人，居然還附帶減緩疼痛的效果。美國卡拉馬祖學院（Kalamazoo University）最近公布一項有關疼痛的研究，表示人在豎起中指時能承受更久的疼痛，並解釋其背後原理。

據《太陽報》報導，研究人員先讓受試者把一隻手放入冰水中，再要求他們於疼痛測試中比起中指，結果發現比中指者能忍受疼痛的平均時間為125秒，比非攻擊手勢的人多出12秒。研究也發現，疼痛時大罵「Fxxk」比大叫「Flat（平）」更能感緩不適，其減輕程度與比中指一樣，能降低約10％的疼痛感。

研究人員認為，比中指或罵髒話會讓人不由自主的往負面詞彙的意境聯想，進而轉移當事人的注意力並減輕疼痛感。論文主要作者霍斯特爾（Autumn Hostetter）更驕傲的說「這是第一個有關不雅手勢能降低疼痛感的研究」。

此外，若把卡拉馬祖學院英文名中的zoo去掉，再把卡拉馬（kalama）倒過來組合，就變成希臘語帶有混蛋、爛人及手淫者意思的馬拉卡（malaka），讓一些外國網友笑說，「這就是為什麼這間學校要研究比中指的原因」。

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