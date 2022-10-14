醫院電梯下墜病患「頭朝下」墜落亡　17秒驚悚影片曝光

記者黃翊婷／綜合報導

印度8日發生一起驚悚的電梯下墜事件，一名男病患躺在擔架上，被2名醫護人員推入電梯中，沒想到人還未完全進入，醫院的電梯突然故障下墜，病患便以頭朝下的姿勢墜落，最終導致死亡。

▲病患連人帶擔架墜落，路過的女子試圖幫忙拉住。（圖／翻攝自推特／rupin1992）

根據《Youthistaan》報導，影片中的男病患意識不清地躺在擔架上，2名醫護人員分別從前後推著擔架進入電梯，沒想到後方的醫護尚未進到電梯裡面，電梯突然故障並急速下墜，他嚇了一跳想要拉住擔架，一旁路過的女子也趕緊上前幫忙，無奈還是沒有成功，2人只能眼睜睜看著病患以頭朝下的姿勢墜落。

這段17秒的驚險影片在網路上傳開，雖然相關報導中並未提及病患的身分、詳細事發地點，但還是引起印度網友關注，就連IPS（印度警察局）官員也在推特分享這段影片，並留言祈禱病患和醫護人員平安。不過，有其他外媒報導，該名病患最終猝死在電梯內。