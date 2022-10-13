耍帥醫美院長超變態！逾10女病患員工被迷姦渾不知　今第4次遭逮

▲耍帥醫美院長超變態！逾10女病患員工被下藥迷姦渾不知，今遭第4次逮捕。（翻自y-ichikawa.net）



圖文／鏡週刊

日本東京一名42歲醫美醫師竹澤章一，是惡名昭彰的性侵醫師，多次利用醫學知識，趁機對女病患與女員工下藥性侵，至少有超過10人受害，今日他更遭到第4次逮捕。

據日本《朝日電視台》與《富士新聞網》報導，去年12月一名20多歲女子到竹澤的診所進行整型手術，竹澤為她全身麻醉。但竹澤趁麻醉藥還未完全退去之際，直接性侵女子，而且至少有2次犯行。警方指出，其實這名當事女子一開始並未察覺自己被性侵，是警方在調查上一次的案件中，搜索竹澤的影像紀錄時，發現這起犯行，因此在今日對竹澤進行第4次逮捕。

竹澤的犯行在今年4月起陸續被爆出，警方表示，竹澤利用自己的醫學知識，以及容易合法取得藥物，多次在與員工聚會時，趁機在女員工的飲料或食物中下藥，之後趁著女員工昏迷不醒而性侵。另外竹澤還利用治療女病患期間，故意在點滴裡下安眠藥，或者是趁女病患麻醉未醒時，對其性侵。

之後有受害女子在甦醒後，感覺下體有異狀，於是報警處理，竹澤的犯行才因此被揭發。警方也統計，至少有10多名女子是受害者，但警方相信受害者可能更多，因為很多女生都不知道自己遭到竹澤性侵。另外，警方也從竹澤家中與手機搜出許多影像紀錄，顯示竹澤除了下藥性侵女子，還會變態拍片，目前警方也一一過濾影像，找出可能的新受害人。

▼竹澤章一跟剛出道時的模樣差很多。（翻自y-ichikawa.net）







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