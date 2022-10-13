查爾斯加冕「被詛咒的王冠」恐消失！卡蜜拉也不戴　背後黑歷史曝

▲女王母親、伊莉莎白王太后2002年逝世，葬禮上鑲有光之山鑽石的王冠放在靈柩上方。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合外媒報導

各大英媒報導，英國國王查爾斯三世明年加冕時，王后卡蜜拉很可能不會戴上備受爭議的「伊莉莎白王后冠」，這頂王冠鑲有105克拉鑽石「光之山」（Koh-i-Noor），卻有著一段掠奪與殖民的黑暗歷史，可能勾起印度等地的痛苦回憶，甚至據傳遭詛咒，戴上的男性王室成員都會遭受不幸。

綜合外媒報導，印度傳說所有擁有「光之山」的男人「將擁有全世界，但也會嚐到所有不幸」。這枚鑽石1628年被鑲在蒙兀兒帝國統治者沙賈汗（Shah Jahan）的孔雀寶座上，而沙賈汗後來被他的兒子親手軟禁。伊朗統治者納迪爾沙（Nader Shah）1739年侵略蒙兀兒帝國，造成成千上萬人喪生並偷走光之山，但納迪爾沙後來被自家軍官暗殺。

1849年，10歲就繼承旁遮普王位的錫克統治者辛格（Duleep Singh）遭英國囚禁，被迫簽署拉合爾條約（Treaty of Lahore），標誌第一次英國與錫克戰爭結束，並把光之山「送給」維多利亞女王。1937年，為了慶祝女王母親、伊莉莎白王太后（Queen Mother）的加冕儀式，特別製作一頂華麗王冠，把光之山鑲在正面的十字上，成為現在的「伊莉莎白王后冠」。

▲英國國王查爾斯三世（中）、王后卡蜜拉（左）與已故女王伊莉莎白二世（右）。（圖／CFP）



如今印度社會發起運動，呼籲英國返還光之山，總理莫迪（Narendra Modi）所屬政黨本周也指出，雖然現在多數印度人對壓迫歷史沒有記憶，但在超過5世紀的時間裡，5、6世代的人民確實承受著多種外國統治，「卡蜜拉的加冕儀式，以及光之山王冠的使用，都勾起殖民過往的痛苦回憶。」除此之外，光之山的所有權也備受爭議。不只印度，阿富汗及巴基斯坦也各自宣稱擁有這顆珍寶。

白金漢宮宣布，國王查爾斯三世的加冕儀式將於明年5月6日舉行，屆時王后也會在西敏寺共同加冕，此儀式將會「華麗且根植於悠久傳統」，同時「反映君主在當代的角色，並且展望未來」。

不過，王室消息人士透露，查爾斯三世對此類「有著嚴重政治敏感性及緊張情緒」的議題非常敏感，因此卡蜜拉屆時可能不會戴上「伊莉莎白王后冠」。對此，白金漢宮則是拒絕回應。