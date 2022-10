巴士火燒車18死！「才躲過洪水」災民回家路上遇劫　慘淪焦屍

▲ 巴基斯坦發生高速公路火燒車意外。(圖/翻攝自推特)

記者陳宛貞/綜合外電報導

巴基斯坦今年遭受災難性季風降雨襲擊,造成800萬人流離失所,一輛載著災民回家的巴士卻在克拉嗤附近高速公路上發生火燒車意外,乘客紛紛跳車逃命,但仍有至少18人不幸身亡,包括12名兒童。

Update: In a tragic incident at #Nooriabad. Death toll reached to 21, including 12 children, 3 women and 6 males after a passenger bus caught fire on the M9 motorway. The ill-fated bus, with flood affectees on board,was heading towards Khairpur Nathan Shah from Karachi.#Pakistan pic.twitter.com/ignS4tZkvh