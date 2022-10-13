看沉浸式展覽有益！北醫發現：可降低大腦負荷「焦慮程度降低」

▲北醫大發現，看沉浸式展覽，可降低大腦工作負荷，焦慮程度也降低。（圖／北醫提供）

記者許敏溶／台北報導

不少民眾有看展覽習慣，為探討具療癒感的多媒體畫面是否實際對於人腦或心理有平穩的作用，台北醫學大學以數位科技藝術展為媒介，研究人腦在接收此類多媒體視覺刺激時所經歷的變化，最新研究顯示，結果顯示高達九成受者看完《離線時區》展覽後，主觀焦慮程度降低，有憂鬱與焦慮傾向者，觀展後身心放鬆、心緒平靜清晰。

這項研究由北醫大人文暨社會科學院心智意識與腦科學研究所與紅然公司作品《離線時區》合作，研究人腦在接收多媒體視覺刺激時所經歷變化，進而探討具療癒感的多媒體畫面是否實際對於人腦或心理有平穩的作用，在41位民眾來體驗《離線時區》的沉浸式展覽，透過問卷量表及腦波測量發現，高達91.8%民眾觀展後的主觀焦慮程度降低。

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北醫大表示，研究中發現對所有受試者而言，觀展後能有效降低γ頻率區段的腦波強度，意味著大腦工作負荷量降低，另對本身有憂鬱與焦慮傾向的人來說，觀展能夠有效增強α頻率區段的腦波強度，代表身心放鬆、心緒平靜清晰。

北醫大人文暨社會科學院院長楊政達指出，此效果可能與預設模式網路相關，預設模式網路是由內側前額葉皮質、後扣帶皮層、楔前葉以及頂葉頂下葉等腦區所組成，此網路已被證實與憂鬱症患者常出現的負面思考相關，未來應做更進一步的研究驗證沉浸式展覽，是否能有效降低預設模式網路的神經活動。