修剪樹木離奇被「大型碎木機」吞噬　男身體絞成碎片慘死

▲男工作時意外掉入碎木機。（圖／示意圖／CFP）

記者李振慧／綜合報導

美國加州舊金山附近城市門洛公園(Menlo Park)傳出命案，一名男子在住宅區工作時不小心掉入大型碎木機，警方趕到現場時發現他已經身亡，事件在當地社區引發騷動，沒想到如此慘案竟然發生在自家附近。

警方11日下午12時50分左右接獲報案，前往佩吉巷(Peggy Lane)900街區時，發現一名男子工作時不小心掉入碎木機，慘遭機器活活絞死，後來確認死者是為樹木園藝公司SP McClenahan工作的員工。

#HAPPNOW Tragedy in Menlo Park. A tree trimmer was killed after falling into a wood chipper on Peggy Lane this afternoon. An investigation is underway. Cal/OSHA also on scene. @nbcbayarea #Skyranger https://t.co/mJKnLa2Opc pic.twitter.com/88xqdnF1CL — Janelle Wang (@janellewang) October 11, 2022

消息傳出後讓當地居民十分震驚，因為該公司員工時常在他們的社區進行樹木修剪服務，「我們都覺得很誇張又傷心，真的很難過，難以想像死者家屬與同事們的心情」。

警方後來對外公布，死者為來自紅木城(Redwood City)的47歲男子康崔拉斯-貝尼特斯(Jesus Contreras-Benitez)，目前加州職業健康安全局(The California Division of Occupational Safety and Health)正在調查這起死亡事件。