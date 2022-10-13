北韓巡弋飛彈飛2千公里命中目標　NHK：疑瞄準「駐日美軍基地」

▲ 金正恩12日親自視察飛彈試射。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

北韓12日時隔9個月發射2枚長程巡弋飛彈，飛行近3小時後精準命中2000公里外目標。日本NHK報導，此次試射的主要標的被指為駐日美軍基地，發生事態時恐怕搭配彈道飛彈發射，被認為是對日本的新威脅。

根據朝鮮中央電視台，北韓12日在最高領導人金正恩見證下，向朝鮮半島西側黃海試射2枚假想搭載核武的長程巡弋飛彈，沿設定好的橢圓與8字形軌道，飛行2小時50分34秒後擊中2000公里外目標。

北韓去年9月也曾發射路徑相似的長程巡弋飛彈，但12日試射飛行距離增加約500公里，飛行時間也增加約45分鐘。且假想搭載戰術核武的長程巡弋飛彈實戰部署於「戰術核武運用部隊」，也就是截至9日為止的15天內試射彈道飛彈多達7次的部隊。

至於此次北韓射彈後沒有馬上公布消息的原因，南韓軍方表示，12日凌晨約2時偵測到北韓自平安南道价川一帶射彈，但考量到可能暴露韓軍監視能力等因素，因此沒有對外公開。

NHK報導，長程巡弋飛彈低空且長時間飛行，雷達很達捕捉且命中率高，研發工作納入北韓「國防5年計畫」，12日試射的主要目標被認為是駐日美軍基地，實際出事時可能連同彈道飛彈一起發射，被指為對日本新的威脅。

日本內閣官房長官松野博上午在記者會上則表示，北韓稱飛彈飛行2000公里，若屬實將威脅地區和平與安全，不過目前未發現落入日本專屬經濟水域或相關災情，但北韓今後仍可能採取進一步挑釁，因此將持續與美韓合作，進行必要的情報分析及警戒監視。

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