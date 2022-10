烏軍反攻捷報！連續擊落俄4架攻擊型直升機　只花18分鐘

▲烏克蘭擊落4架俄羅斯攻擊型直升機。圖為烏克蘭軍隊。(示意圖/達志影像/美聯社,下同)

記者詹雅婷/綜合外電報導

烏克蘭軍隊12日再傳捷報,在短短18分鐘內連續擊落俄羅斯4架攻擊型直升機,被視為是對俄羅斯總統普丁入侵烏克蘭戰事的打擊。據信俄軍被擊落直升機正是蘇聯時代的KA-52直升機。

依據烏克蘭國防部與空軍的說法,這波反擊行動的地點位在烏克蘭南部,由烏軍防空飛彈部隊執行,「在10月12日早上8時40分到8時58分之間,空軍防空飛彈部隊摧毀至少4架敵軍攻擊直升機(很可能是Ka-52),這些直升機當時正提供佔領軍的地面部隊火力支援」。

Productive morning, Ukrainian style.

Today, in just 18 minutes, service members of #UAarmy shot down 4 russian helicopters that were spoiling beautiful autumn skies in the south of Ukraine.

No place for Alligators here.

The local climate is hostile towards them. pic.twitter.com/KjT9U3GnPN