俄軍再轟烏克蘭40多城鎮！　出現「伊朗製」無人機炸彈　

▲烏克蘭南部港口城市尼古拉耶夫(Mykolaiv)遭砲擊。(圖/路透)

記者張方瑀/綜合報導

烏克蘭官員13日表示,俄羅斯過去24小時砲擊烏克蘭40多個城鎮,許多民宅被打成廢墟,救難人員也在全力搶救,目前不清楚具體傷亡人數。此外,俄軍在這波攻勢中,還使用了伊朗製造的武器進行空襲。

根據《路透社》報導,烏克蘭武裝參謀總部指出,俄軍在過去24小時之內,用飛彈襲擊烏克蘭境內40多個城鎮,而烏克蘭空軍也針對25個俄羅斯目標進行32次打擊。南部港口城市尼古拉耶夫(Mykolaiv)市長森克維奇(Oleksandr Senkevich)表示,他們遭遇猛烈砲火攻擊,「一棟五層樓住宅被擊中,上面兩層完全被毀,其餘的都被埋在廢墟中。」

Mykolaiv. Rescue operation to save an 11-year-old boy from the rubble. Child spent there 6 hours. pic.twitter.com/1iF5R8PqAD

▲尼古拉耶夫搜救人員花了6小時救出被埋在瓦礫堆下的11歲男童。



基輔市政府也在Telegram上發文指出,俄軍13日上午使用無人機襲擊了一處住宅區,基輔州州長庫列巴(Oleksiy Kuleba)說,根據初步訊息,空襲是由伊朗製造的遊蕩彈藥(loitering munition)發動的,這些無人機通常又被稱作自殺式無人機(suicide drone)或神風無人機(kamikaze drone),是結合巡弋飛彈和無人機優點的武器。

On the night of October 13, Russian occupying troops shelled Dnipropetrovsk Oblast 5 times using Grad MLRS and heavy artillery, reported the head of the regional military administration, Valentyn Reznichenko. One person is injured. pic.twitter.com/U4bSbJa2U2