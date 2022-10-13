俄軍再轟烏克蘭40多城鎮！　出現「伊朗製」無人機炸彈　

▲烏克蘭南部港口城市尼古拉耶夫（Mykolaiv）遭砲擊。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

烏克蘭官員13日表示，俄羅斯過去24小時砲擊烏克蘭40多個城鎮，許多民宅被打成廢墟，救難人員也在全力搶救，目前不清楚具體傷亡人數。此外，俄軍在這波攻勢中，還使用了伊朗製造的武器進行空襲。

根據《路透社》報導，烏克蘭武裝參謀總部指出，俄軍在過去24小時之內，用飛彈襲擊烏克蘭境內40多個城鎮，而烏克蘭空軍也針對25個俄羅斯目標進行32次打擊。南部港口城市尼古拉耶夫（Mykolaiv）市長森克維奇（Oleksandr Senkevich）表示，他們遭遇猛烈砲火攻擊，「一棟五層樓住宅被擊中，上面兩層完全被毀，其餘的都被埋在廢墟中。」

Mykolaiv. Rescue operation to save an 11-year-old boy from the rubble.



Child spent there 6 hours. pic.twitter.com/1iF5R8PqAD — Віталій Кім / Vitaliy Kim (@vitalij_kim) October 13, 2022

▲尼古拉耶夫搜救人員花了6小時救出被埋在瓦礫堆下的11歲男童。



基輔市政府也在Telegram上發文指出，俄軍13日上午使用無人機襲擊了一處住宅區，基輔州州長庫列巴（Oleksiy Kuleba）說，根據初步訊息，空襲是由伊朗製造的遊蕩彈藥（loitering munition）發動的，這些無人機通常又被稱作自殺式無人機（suicide drone）或神風無人機（kamikaze drone），是結合巡弋飛彈和無人機優點的武器。

On the night of October 13, Russian occupying troops shelled Dnipropetrovsk Oblast 5 times using Grad MLRS and heavy artillery, reported the head of the regional military administration, Valentyn Reznichenko. One person is injured. pic.twitter.com/U4bSbJa2U2 — Hromadske Int. (@Hromadske) October 13, 2022

第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）州長列茲尼琴科（Valentyn Reznichenko）表示，當地尼科波區（Nikopol）有30多棟建築和私人住宅遭攻擊，天然氣管道和電線也都受到破壞，目前有2000多戶家庭斷電。

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