林襄「哈菸被拍」火速道歉　謝和弦：道歉個屁！抽菸犯法了嗎

▲林襄街頭抽菸被拍，引發網友熱烈討論。（圖／林襄 Mizuki臉書）

記者邱晟軒／綜合報導

在Instagram擁有136萬追蹤的樂天啦啦隊女神林襄被拍到路邊抽煙，和清新女神形象反差大，引發熱議，對此經紀人火速道歉，並稱林襄會努力戒掉。不過，北市中正萬華區議員參選人謝和弦卻不以為然，認為不該道歉，「抽煙是犯法還是違反善良風俗了？」

本站今報導「林襄被拍抽菸形象全毀！ 經紀人道歉：會努力戒掉」指出，林襄被拍到自捷運下車後，在路邊抽起電子菸的模樣，讓網友大為震驚，女神形象瞬間毀滅。經紀人對此回應，「這是不好的行為，是不良示範，很抱歉，她會努力戒掉。」

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對此，向來敢說敢言的謝和弦在臉書發文表示，林襄抽煙被拍，經紀人出面道歉說會努力戒掉，「抽煙是犯法還是違反善良風俗了嗎？莫名其妙道歉個屁啊？你憑什麼叫藝人戒菸？這是違憲你不知道嗎？什麼時代還在道德綁架女藝人不能抽菸啊」。

貼文曝光後，立刻掀起網友熱烈討論「為啥藝人不可以抽菸，那叫政府不要賣啊」、「這就是台灣道德綁架到變態的地步了」、「抽菸不須要裝乖」、「一堆假正義的啦！抽菸怎麼了」、「偏偏菸是政府授權販賣」、「抽菸怎麼了嗎？哈們」。

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