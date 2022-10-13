日本富士山附近觀光巴士翻車1死35輕重傷　空拍畫面曝！駕駛遭逮捕

記者詹雅婷／綜合報導

日本靜岡縣13日上午發生大型觀光巴士翻覆事故，造成1人死亡、35人輕重傷。已知事故地點為前往富士山的縣道，警方稍早以過失駕駛傷害為由逮捕26歲駕駛野口祐太，正詳細調查意外事發經過。

綜合朝日新聞、日本放送協會（NHK）等報導，事發於日本13日上午約11時50分左右，當局接獲靜岡縣小山町須走地方一處縣道發生觀光巴士翻覆的通報。

現場空拍畫面顯示，大型巴士整輛90度翻覆在路中央，車頭擋風玻璃掀起，前門處明顯毀損。警方表示，車上當時共有36人，載著參加團體旅遊的乘客。

消防單位表示，事故發生後，車上一名女子無呼吸心跳，隨後確認死亡，另有3名年約60多歲至80多歲的女性重傷，其餘32人輕傷。