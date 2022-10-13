普丁拋橄欖枝「北溪2號可對歐輸氣」　德國秒拒：俄國太不可靠

▲普丁稱俄國可通過北溪2號向歐洲輸送天然氣，卻遭德國秒拒。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

俄羅斯總統普丁12日指出，俄國可通過北溪2號（Nord Stream 2）完好的部分恢復對歐洲的天然氣供應，不過相關建議卻被德國迅速駁回。德國政府表示，他們已看清俄羅斯不是可靠的能源供應國，因此他們將排除使用北溪2號的可能。

綜合外媒報導，俄羅斯向歐洲輸送天然氣的「北溪1號」和「北溪2號」，此前被水下爆炸波及，導致管道破裂後形成天然氣洩漏。報導稱，北溪2號的2條管線雖有其中一個已斷裂，但另一條管線目前仍處於加壓狀態，輸送天然氣不成問題。

▲日前因水下爆炸發生重大洩漏的北溪2號，有一條管線仍可運作。（圖／路透）

普丁12日在莫斯科能源論壇表示，如果北溪2號經查實可安全運作，那俄羅斯已做好準備，隨時可以通過北溪2號恢復對歐洲的天然氣供應，且這條管線的年輸送量可高達270億立方公尺（bcm），「現在球在歐洲這邊，只要他們願意，那我們就打開水龍頭，僅此而已」。

然而，就在普丁做出上述表示不久後，德國迅速駁回了普丁的建議，宣布德國將排除使用北溪2號的可能。政府發言人霍夫曼（Christiane Hoffmann）解釋，「德國不再起用俄國天然氣與管道受損無關，我們已看清俄羅斯不是可靠的能源供應國，北溪1號甚至在受損前就不再有任何天然氣流動，我們沒有理由相信情況會改變。」