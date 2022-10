俄軍「自殺無人機」轟炸社區　畫面瘋傳！基輔州關鍵基礎設施被毀

▲ 基輔州遭自殺無人機攻擊。(圖/翻攝自推特)

記者陳宛貞/綜合外電報導

俄軍近來頻頻受挫,8日戰略要道克里米亞大橋被炸後,連日空襲烏克蘭各地。基輔州13日清晨再度響起空襲警報,一處定居點遭俄軍以伊朗製「神風(kamikaze)自殺無人機」攻擊,總統辦公室也證實,有關鍵基礎設施遇襲,州長呼籲居民躲進避難所。

Another footage of the Russian attack on Kyiv Oblast. You can actually hear the sound of Shahed-136 drone flying pic.twitter.com/sABFjZh801