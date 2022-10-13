俄軍「自殺無人機」轟炸社區　畫面瘋傳！基輔州關鍵基礎設施被毀

▲ 基輔州遭自殺無人機攻擊。（圖／翻攝自推特）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄軍近來頻頻受挫，8日戰略要道克里米亞大橋被炸後，連日空襲烏克蘭各地。基輔州13日清晨再度響起空襲警報，一處定居點遭俄軍以伊朗製「神風（kamikaze）自殺無人機」攻擊，總統辦公室也證實，有關鍵基礎設施遇襲，州長呼籲居民躲進避難所。

Russia attacked Kyiv Oblast with Shahed-136 drone pic.twitter.com/jBbvMVDPym — Giorgi Revishvili (@revishvilig) October 13, 2022

Another footage of the Russian attack on Kyiv Oblast. You can actually hear the sound of Shahed-136 drone flying pic.twitter.com/sABFjZh801 — Giorgi Revishvili (@revishvilig) October 13, 2022

綜合《路透社》、《美聯社》等，基輔州州長庫列巴（Oleksiy Kuleba）13日清晨透過Telegram發文表示，首都基輔附近有社區發生空襲，初步消息顯示是遭伊朗製遊蕩彈藥（Loitering munition，又稱自殺無人機）攻擊，通常被稱為神風無人機，目前傷亡不明。

社群媒體上的畫面可清楚聽見無人機飛過的聲響，還可看見轟炸瞬間巨大火光。烏克蘭總統辦公室副主任提摩申科（Kyrylo Tymoshenko）也證實，該地區有關鍵基礎設施遭到無人機攻擊。

庫列巴提到，救援人員已經趕抵現場，但未說明確切地點、與基輔的距離等細節，僅敦促居民在空襲警報解除以前，不要離開避難所。

烏方先前指控，俄軍近幾周使用伊朗製自殺式無人機Shahed-136，發動一系列攻擊。但伊朗否認向俄國提供無人機，克里姆林宮對此則未發表評論。

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