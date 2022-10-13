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助烏克蘭抗俄　逾50國聚首北約總部「承諾提供防空系統」

▲美國將提供烏克蘭「國家先進防空系統」（NASAMS） 。（圖／翻攝推特）

▲美國將提供烏克蘭「國家先進防空系統」（NASAMS） 。（圖／翻攝推特）

中央社基輔／布魯塞爾12日綜合外電報導

美國為首的盟國今天在北大西洋公約組織（NATO）總部召開會議，承諾將「盡快」提供烏克蘭更多的反飛彈系統以抵禦俄羅斯連番的猛攻，基輔當局對此表達樂見之意。

綜合法新社、路透社和英國廣播公司（BBC）報導，烏克蘭表示，俄羅斯10日和11日發射100多枚飛彈並動用數十具無人機，攻擊烏國能源基礎建設和其他軍事目標。空襲首日就至少有19人喪生，並在烏國各地造成大範圍的斷電和停水。首都基輔（Kyiv）因此必須實施限電措施。

有鑒於此，美國為首的約50個國家在比利時首都布魯塞爾（Brussels）的北約總部開會時，矢言將運送新的防空系統給烏克蘭。美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）在會後表示「會提供相關系統，並以最快速度送至當地」，但沒有多說細節。

▲▼2022年10月12日，北約（NATO）在布魯塞爾總部舉行國防部長會議。（圖／路透）

▲10月12日，北約在布魯塞爾總部舉行國防部長會議。（圖／路透）

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天表示，法國將在未來幾週向烏克蘭提供雷達和防空系統，特別是協助烏克蘭自我防衛來抵抗無人機和飛彈襲擊。但他在接受法國第2電視台（France 2）訪問時，並未詳細說明防空飛彈的類型或數量。

荷蘭表示會運送價值1500萬歐元（約新台幣4億7175萬元）的防空飛彈。荷蘭國防部長歐龍仁（Kajsa Ollongren）表示，俄羅斯的攻擊行動「只能以堅定支持烏克蘭及其人民作為回應」。加拿大承諾提供價值超過4700萬加元（約新台幣11億元）的軍事援助，包括砲彈、衛星通訊、冬衣以及無人機攝影機等。

英國今天表示將提供烏克蘭空中防衛飛彈來抵禦俄羅斯的攻擊行動，並將首次提供烏國足以擊落巡弋飛彈的飛彈。英國防部發布聲明說，先進中程空對空飛彈（AMRAAM）將於未來幾週提供給烏克蘭，與美國承諾的國家先進防空系統（NASAMS）一起使用。

此外，烏克蘭軍方今天稍早宣布，「最先進的車載Iris-T SLM防空系統」已從德國運抵烏克蘭。烏軍表示，這項防空系統將有助於保護國家「免受恐怖襲擊」。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）過去就形容俄羅斯飛彈攻擊為恐怖主義行為，並敦促西方國家協助烏克蘭建立「空中保護盾」，如今對西方國家承諾提供反飛彈系統之舉大表歡迎。澤倫斯基今天稍晚在他每日對全國的例行談話中說：「俄羅斯的恐怖行徑愈是大膽殘酷，世界就愈明白，協助烏克蘭防衛空域是當今歐洲最重要的人道主義任務之一。」

 

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