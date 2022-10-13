新變異株BF.7來了！「免疫逃脫能力」更強　最新症狀一次看

記者吳美依／綜合報導

最新變異株BF.7、BA.5.1.7在中國多地驗出，歐美各國近期的感染比例也逐漸攀升，世界衛生組織（WHO）警告恐成全球主流，還有專家擔憂帶來更大風險。以下整理出關於最新一波疫情的4大問答。

【BF.7是什麼？】

BF.7由Omicron亞型變異株BA.5演化而來，10月4日在中國內蒙古自治區首度驗出，與親代毒株相比，擁有更強的免疫逃脫能力，而Omicron系譜早就以免疫逃脫特質而惡名昭彰。

【症狀有哪些？】

BF.7引發的症狀包括顫抖、頭痛、胸痛、嗅覺改變、持續咳嗽、聽力喪失，多數都與感染Omicron其他亞型變異株相似，但也不能忽略其他新冠症狀，例如疲憊、腹痛、腹瀉、流鼻水、喉嚨痠痛。

▲BF.7也在歐美各國傳播中。圖為紐約檢疫站。（圖／路透）



【傳播到哪了？】

BF.7導致感染激增，中國10月9日通報逾1700例，官媒《環球時報》也於10日報導，「新的Omicron變異株BF.7不到一周前才在內蒙古自治區首度發現，周一已經席捲更多中國省份」，不巧的是，北京目前正在準備舉行中共20大。

不只中國，BF.7也在德國、法國、丹麥、英國及比利時等國迅速傳播。另據美國疾病管制與預防中心（CDC）數據，該國目前活躍病例中，BA.5和BA.4.6仍是最具傳染力的前2大主流毒株，但BF.7以4.6%位居第三，被認為可能很快取代前二名。美國心臟科權威托波爾（Eric Topol）7日指出，BA.5持續消退，BA.2.75緩慢攀升，BF.7及BA.4.6也有進展。

【會構成新威脅嗎？】

公衛專家指出，BF.7傳播率更高，免疫逃脫能力更強，即使曾經確診、已接種疫苗的人也會中鏢，其影響力持續擴大，很可能造成今年秋冬感染激增，甚至使得疫情預防及管控更加複雜。

不過，白宮新冠數據主任夏帕爾（Cyrus Shahpar）表示，雖然BA.2.75、BA.4.6及BF.7等新亞型變異株緩慢成長，未來幾周還會出現更多病例，但「這些都是Omicron的亞型變異株，而我們已經擁有增強對抗這些病毒能力的新二價疫苗，現在就去打一針，度過更安全的秋冬吧。」

▲中國內蒙古自治區驗出最新毒株BF.7。（圖／視覺中國）