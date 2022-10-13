愛我就給我！烏克蘭送法國「浪漫情書」：快給我更多自走炮

Sophie Marceau… Isabelle Adjani… Brigitte Bardot…



Emmanuel Macron! … and CAESARs!

pic.twitter.com/JQDmAO6cjH — Defense of Ukraine (@DefenceU) October 12, 2022

記者葉睿涵／編譯

在俄羅斯連續彈襲基輔，導致19死逾百受傷後，烏克蘭再一次向西方國家發出呼籲，要求各國協助烏方加強其防空力量。烏克蘭國防部12日秀出一段影片，以模仿情書的形式，促請法國為他們提供更多火力支援，作為協助烏克蘭擊退俄羅斯的「浪漫姿態」。

據法新社報導，相關影片一開始提到，浪漫的形式有很多種，接著影片放出玫瑰、巧克力、塞納河畔和牽手的畫面，表示這些都是浪漫的舉動，然而下秒影片風格突變，忽然切換到大型火炮開火的作戰畫面，直言「若法國真的想贏得我們的心，那沒有什麼東西能比155毫米的高機動性自走炮來得更好」。

▲烏克蘭向法國討要更多凱撒自走炮。（圖／翻攝自維基百科）

法國總統馬克宏上周宣布，法國在為烏克蘭送出18門火炮後，接下來將再送出6門凱薩自走炮（CAESAR）。這是法國自製的一款車載自走炮，由六輪驅動的卡車搭載52倍徑155毫米火炮而成。

國防部最後在影片放出馬克宏與烏克蘭總統澤倫斯基握手的照片，以法文向法國致謝，同時還在經典法文歌《Je t'aime..moi non plus》（我愛你...我並不愛你）中，呼籲法國再為烏克蘭送去更多武器。烏方創意求援的方式在網上瞬間引發熱議，而影片上線後也立刻吸引了逾萬人觀看。