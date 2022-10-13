　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

南韓考慮重新部署「戰術核武」？　尹錫悅政府透露將與美國協商

▲▼金正恩親自指揮、下令進行導彈試射。（圖／路透）

▲金正恩親自指揮能掛載核彈頭的導彈試射。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合外電報導

隨著北韓（朝鮮）近來不斷透過導彈試射證明核武運用的能力，加上第7次核試驗迫在眉睫，使南韓朝野近來傳出考慮借用美國核保護傘、甚至不排除重新部署戰術核武的檢討聲浪。南韓尹錫悅政府高層透露，目前已擬定與美方商討戰術核武部署的相關方案。然而外界卻對此不看好，認為美方可能採取謹慎態度。

根據韓媒《中央日報》，南韓執政黨高層昨（12）日透露，未來計畫將朝盡一切所能運用美國核武力量的方向，與美國展開討論，討論內容的核心關鍵在於一旦韓半島（朝鮮半島）爆發戰爭，南韓將能如何有效運用美國所提供的核武資產。

針對如何擴充對北韓導彈與核武威脅的嚇阻能力，南韓總統辦公室今（13）日下午透露，將會全面強化擴大遏制戰略，針對所有可行方案進行檢討。

▲▼南韓總統尹錫悅9月底民調支持度下滑至24%，再度維持新低。（圖／CFP）

▲尹錫悅考慮，不排除與美方針對是否重新部署戰術核武進行協商。（圖／CFP）

面臨北韓更加明朗化的核武與導彈威脅，南韓朝野傳出是否該檢討重新部署戰術核武的聲浪。對此，南韓總統尹錫悅12日表示將會聽取各方意見。不過報導也指出，尹錫悅的態度可以說是一改再改，從剛就任總統接受CNN專訪時表示「已排除重新部署戰術核武的可能」，直到最近才終於表示會聽取各方意見，今日更傳出該議題將成為美韓的共同討論焦點。

其實，南韓曾於1958年起由駐韓美軍在基地內部署戰術核武，1967年更達到頂峰，核武器相關裝備達到950個，不過自從冷戰結束以後，韓半島（朝鮮半島）內的戰術核武數量開始驟減，1991年宣告正式撤除戰術核武，時任總統盧泰愚甚至於該年12月18日發佈《韓半島非核化》共同宣言，宣布即日起核武器將不存在於大韓民國內。

《中央日報》分析，由於南韓無法自行研發、持有核武，因此得須從美國引進戰術核武，不過歷屆美國政府卻對於是否在時隔30年後重新在韓半島部署戰術核武上始終採取慎重態度，認為應該從國際社會全體局勢做考量。

▲▼美國核動力航母雷根號停靠釜山，9月26至29日與南韓海軍展開海上聯合訓練。（圖／路透）

▲南韓總統辦公室高層透露，若讓美軍核動力航母等可掛載核彈頭的戰略資產長期部署在公海，可成遏制北韓挑釁的最佳籌碼。（圖／路透）

南韓國立外交院教授、安保統一研究部部長田奉根（전봉근）表示，「一旦南韓重新部署戰術核武，恐怕會在《核武禁擴條約》（NPT）上招致其他非核國家的疑慮」；慶南大學遠東問題研究所教授李秉哲（이병철，音譯）則認為，「重新部署戰術核武，基本上須符合美國基本利益。」

根據《韓聯社》，目前南韓學界正在思考能透過何種途徑從美國引進戰術核武，包括透過南韓潛艇掛載美國核彈頭、透過南韓潛艇或潛射彈道飛彈（SLBM）掛載美國的核彈頭，甚至是美國核動力潛艇或航母長期部署在韓半島海域。

►坐整天臀部也沒壓力！「日本旭川軀幹定位護脊紓壓坐墊」驚爆價990元

ET快訊
釋小龍辣妻曝光！　「正面曲線被拍」
新北警「抖音開直播」累積7萬粉絲　結果慘了
快訊／台北男送醫突爆料「租屋處有人死了」　警破門驚見女屍
女教授露奶照示愛！200萬寵女友半年被分手
女友Wendy遭控曖昧人夫　孫生首發話：所有人都欠我一個道歉
喻虹淵才遭詐3447萬　社群被駭「手機號碼也淪陷」
她常忘東忘西！醫一聞「臭雞蛋味」：肝硬化了　3異味恐肝出問題

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

查爾斯加冕「被詛咒的王冠」恐消失！卡蜜拉也不戴　背後黑歷史曝

他攀登瀑布玩極限自拍！下秒腳滑「直墜45公尺急流」慘死

巴士火燒車18死！「才躲過洪水」災民回家路上遇劫　慘淪焦屍

台灣經濟超越日韓！人均GDP「稱霸東亞」　韓媒讚嘆：根本是用飛的

台東「黑矮人」傳說可能為真　澳洲大學發現6000年前女性骨骸

「我這麼帥為什麼沒女友？」　母胎單身男計畫「屠宰3000女」洩憤

烏俄戰火燒到衛生紙！全球供應鏈受衝擊　「變薄變貴」恐再掀亂象

俄軍再轟烏克蘭40多城鎮！　出現「伊朗製」無人機炸彈　

烏克蘭募款「1天瘋湧3億」　擬買自殺無人機！反制俄軍轟炸

北韓巡弋飛彈飛2千公里命中目標　NHK：疑瞄準「駐日美軍基地」

「原子少年」小孩宣布退團！　不滿被污衊開告「許維恩公司」

林志玲哭了！淚訴求子「試了10幾次」　47歲高齡產子：從來沒有放棄過

陳時中7：50站路口初體驗　內湖居民探頭罵：吵死了！

《換乘2》海恩「十指緊扣」鉉奎網嗨翻 　前任吃醋「讓人反感」...她自責不安

毛孩汪放風調皮追機車 爸演揍娃娃牠垂耳怕爆

吳宗憲：請雙面人講一下..猛虧Lulu　狂譙金鐘分開頒「很愚蠢」全員冷汗

阿伯拍醒路倒醉男喊危險！　摸走2萬塞口袋：都飛走了

萌弟吃燒烤遇正妹店員　狂喊美女...網：懂生存

爸泳池邊休息被要求陪玩！　女兒狂潑水...他全身濕妥協

現代人疲勞指數大調查

查爾斯加冕「被詛咒的王冠」恐消失！卡蜜拉也不戴　背後黑歷史曝

他攀登瀑布玩極限自拍！下秒腳滑「直墜45公尺急流」慘死

巴士火燒車18死！「才躲過洪水」災民回家路上遇劫　慘淪焦屍

台灣經濟超越日韓！人均GDP「稱霸東亞」　韓媒讚嘆：根本是用飛的

台東「黑矮人」傳說可能為真　澳洲大學發現6000年前女性骨骸

「我這麼帥為什麼沒女友？」　母胎單身男計畫「屠宰3000女」洩憤

烏俄戰火燒到衛生紙！全球供應鏈受衝擊　「變薄變貴」恐再掀亂象

俄軍再轟烏克蘭40多城鎮！　出現「伊朗製」無人機炸彈　

烏克蘭募款「1天瘋湧3億」　擬買自殺無人機！反制俄軍轟炸

北韓巡弋飛彈飛2千公里命中目標　NHK：疑瞄準「駐日美軍基地」

《新烏龍院》釋小龍辣妻曝光！　「正面曲線被拍」網笑：難怪還俗

國銀對中小企業放款4011億　全年達標率115%

快訊／士林男送醫突爆料「租屋處有人死了」　警破門驚見外籍女屍

IC大戰升溫

新北警「抖音直播」累積7萬粉絲卻開心不起來...分局依2點開鍘

全球矚目　美國CPI降通膨是個謊言？

台股萬三保衛戰　靜待美國CPI發布

台灣國際水週指標企業精銳盡出　拓展水資源商機

台鋼雄鷹回顧基層　井端弘和指導高苑！李來發勤作筆記

四人同行一人免費　義大天悅飯店Buffet加拿大美食節10／14登場

北市松山驚爆街頭性侵　夜歸女遭20多歲男尾隨壓地淫辱

國際熱門新聞

研究曝「做愛這體位」男生可消耗211卡

新變異株BF.7多可怕　症狀一次看

忘記拔又戴新的！　她眼睛取出23片隱眼

美軍官爆《遊戲王》作者是為救人才溺斃

諾貝爾獎得主任教中國考核不過　解聘1年後就得獎

日經：美國晶片禁令　台積電取得1年豁免

日本觀光巴士翻覆　1死35人輕重傷

放任小孩哭鬧？新加坡餐廳這招讓家長氣瘋

美前國安顧問：俄若用核武　華府可能斬首普丁

「沒有人想要孩子拍A片」　女優爸變臉當起經紀人

大阪環球影城樹叢驚見人骨！

台人均GDP超越日韓「稱霸東亞」　韓媒讚嘆

冰箱找到人類屍塊　發現女遭房客分屍

更多熱門

相關新聞

日本觀光巴士翻覆　1死35人輕重傷

日本觀光巴士翻覆　1死35人輕重傷

日本靜岡縣13日上午發生大型觀光巴士翻覆事故，造成1人死亡、35人輕重傷。已知事故地點為前往富士山的縣道，警方稍早以過失駕駛傷害為由逮捕26歲駕駛野口祐太，正詳細調查意外事發經過。

聲稱小學槍擊案是騙局　美國陰謀論者瓊斯判賠307億！

聲稱小學槍擊案是騙局　美國陰謀論者瓊斯判賠307億！

普丁稱「北溪2號可對歐輸氣」　德國秒拒

普丁稱「北溪2號可對歐輸氣」　德國秒拒

忘記拔又戴新！　她眼睛取出23片隱眼

忘記拔又戴新！　她眼睛取出23片隱眼

烏送法國「浪漫情書」：快給我更多自走炮

烏送法國「浪漫情書」：快給我更多自走炮

關鍵字：

日韓要聞北美要聞國際軍武南韓美國戰術核戰術核武北韓朝鮮

讀者迴響

熱門新聞

林襄被拍抽菸形象全毀！　經紀人道歉：會努力戒掉

楊繡惠凌晨突對「緋聞男星」飆國罵：看到人就借錢

林叨囝仔Sydney懷孕！升格7寶媽

這間全聯有5層樓「電梯+手扶梯」！　在地人：打倒隔壁傳統市場

快訊／彰化水泥泵浦車衝撞2車　騎士遭輾爆頭慘死

楊繡惠曾暗示「有阿嬤錢被騙光」

孫生女友爆夜店親人夫…酷炫嚴肅回應！

淡水「超美樓中樓」47坪賣998萬　網傻：是甜點社區

研究曝「做愛這體位」男生可消耗211卡

橘色惡魔不想走！台學校1規定卻嚇壞日學生

小孩自願退團…《原子》班底IG一片黑

新變異株BF.7多可怕　症狀一次看

翹臀妹深蹲「噗一聲」！褲子溼整片教練尷尬

「老公下面壞掉」愛愛3分鐘就結束　人妻：我才26歲

25歲騎士遭輾爆頭　奪命駕駛磕頭下跪10分鐘

更多

最夯影音

更多
「原子少年」小孩宣布退團！　不滿被污衊開告「許維恩公司」

「原子少年」小孩宣布退團！　不滿被污衊開告「許維恩公司」
林志玲哭了！淚訴求子「試了10幾次」　47歲高齡產子：從來沒有放棄過

林志玲哭了！淚訴求子「試了10幾次」　47歲高齡產子：從來沒有放棄過

陳時中7：50站路口初體驗　內湖居民探頭罵：吵死了！

陳時中7：50站路口初體驗　內湖居民探頭罵：吵死了！

《換乘2》海恩「十指緊扣」鉉奎網嗨翻 　前任吃醋「讓人反感」...她自責不安

《換乘2》海恩「十指緊扣」鉉奎網嗨翻 　前任吃醋「讓人反感」...她自責不安

毛孩汪放風調皮追機車 爸演揍娃娃牠垂耳怕爆

毛孩汪放風調皮追機車 爸演揍娃娃牠垂耳怕爆

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面