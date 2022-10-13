硬退「8年前買的印表機」！好市多這樣反擊...女奧客後悔了

▲美國的好市多竟然有人拿買了８年的印表機來退貨。（示意圖／達志影像／美聯社）

實習記者林郁婷／綜合報導

美式大賣場Costco一直以無條件退貨聞名，但也容易引來奧客消費問題。美國日前有一名女子拿著「8年前」購買的印表機要求退貨，被工作人員拒絕後，她氣不過打電話投訴表示一定要退貨，高層主管當下同意退款，卻也將她的會員資格取消，讓女子覺得非常懊悔。

根據《Business Insider》報導，尼索拉特（Maryam Nicksolat）有過多次的退貨紀錄，日前她拿著8年前在好市多購買的一台印表機說要退貨，還強調自己剛買不久就壞了，只是一直忘記所以沒有拿來換，荒謬的理由讓工作人員聽了相當傻眼，並以退貨太多為由拒絕了她，而她極度奧客的行為就連其他Costco會員也看了直搖頭。

不過尼索拉特堅持要退貨，並打電話到客服投訴，之後雖然順利退貨和拿到退款，但她也被告知「從妳的會員帳戶中看到，妳對在好市多購買的多個產品不滿意，我們無法滿足妳作為會員的要求」，因此取消她的會員資格，讓女子非常懊悔。

據了解，好市多雖然沒有統一的退貨機制，但若是頻繁退貨的人，也會被列入黑名單中。

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