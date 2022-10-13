注射空氣到血管！32歲護理師連環殺嬰「7娃嘴角流血慘死」

▲英國驚傳連環殺嬰案，32歲護理師露西任職期間涉及殺害7名嬰兒，並企圖謀殺另10名嬰兒。（翻攝推特@JudithMoritz）

圖文／鏡週刊

英國傳出駭人聽聞的連環殺嬰案！一名32歲護理師露西（Lucy Letby）任職期間涉嫌殺害7名嬰兒，並正在密謀要再殺掉另外10名嬰兒。她遭指控替新生兒注射空氣並餵食胰島素，全案目前正在審理中，審理時間恐長達半年。

根據《華盛頓郵報》等外媒報導，32歲護理師露西（Lucy Letby）任職於英國柴郡（Cheshire）的賈斯特伯爵夫人醫院（Countess of ChesterHospital）新生兒病房。2015年至2016年期間，該院新生兒死亡率異常的高，引起院方注意，經調查發現嬰兒死因均涉喪失心肺功能，且發現手腳有不尋常的斑點。

▲任職新生兒病房的護理師露西，殘忍下手謀殺小嬰兒。（翻攝推特@PissedOffGaz）

院方通報警方介入調查，鎖定每起死亡案件共同在場的兒科護理師露西調查，2018年7月首次拘捕露西，但後來她獲保釋，警方持續追查蒐證下，2020年11月第3度拘捕她，並以7項謀殺罪和15項企圖謀殺罪起訴正式起訴。露西出庭應訊皆不認罪，18次堅稱自己無罪。

開庭審理時，檢察官陳述露西的殺嬰手法，其中一名嬰兒血液中被注入空氣，造成空氣栓塞死亡，也有嬰兒被餵食胰島素毒殺，而這些受害嬰兒遭攻擊的案發時間點，露西也都在場，她甚至試圖殺害同一名嬰兒3次。

▲英國柴郡賈斯特伯爵夫人醫院2015年至2016年期間新生兒死亡率異常的高，經警方介入調查揭發新生兒病房護理師露西連環殺嬰案。（翻攝推特@ajplus）

據悉，一名受害嬰兒母親出庭作證自己曾打斷露西犯案，該名母親當時未意識到露西正在殺害她的小孩，只見孩子嘴角流血，露西還安撫她：「相信我，我是一名護理師。」然而嬰兒不到5小時候便宣告死亡，一名醫生透露未曾看過嬰兒像這樣流血。最後由專家調查，判定該名嬰兒是被人故意注射空氣進血管致死。事後，露西還將這名母親的探視記錄移除，謊稱嬰兒是在另一個房間死亡，製造假的不在場證明。

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