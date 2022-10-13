女房東突然失蹤！警在公寓冰箱找到「人類屍塊」　遭房客殺害分屍

▲警在冰箱中找到女房東部分屍塊。（圖／示意圖／CFP）

記者李振慧／綜合報導

美國警方在芝加哥市北區一棟民宅冰箱中發現人類屍塊，後來證實死者是68歲女子沃克(Frances Walker)，她將家中空房租給一名女房客，然而女房客卻突然失蹤，懷疑其可能就是犯下分屍案的凶手。

警方10日接到民眾報案，發現一整天沒有看到女房東沃克身影，凌晨時還聽到家中傳出尖叫聲，下午6時前往她位於北沃什特瑙大道(North Washtenaw Avenue)的家查訪時，發現她並不在家。

Kathryn Lamermayer, a neighbor of Frances Walker, holds police tape while lighting sage as Maggie Walker,

a sister in-law of Walker, walks near a memorial for Frances who was found dead Monday inside the residential building Wednesday in Chicago. pic.twitter.com/p4epvyOMEy — armando l sanchez (@mandophotos) October 13, 2022

其他房客透露，目睹36歲女房客柯拉魯(Sandra Kolalou)拖著很重的袋子，叫了一輛貨車載走，大家都很害怕她，警方後來在附近垃圾場中找到該垃圾袋，發現裡面裝著大量沾滿血跡的破布，返回沃克家中調查，又在冰箱中找到人類屍塊，確認其遭到殺害。

警方立即對柯拉魯進行追捕，成功在一輛貨車中找到她，發現同車的24歲司機遭到她持刀挾持，12日正式對她指控一級謀殺罪、隱瞞殺人罪，以及一項使用致命武器加重攻擊罪，案件正在調查中。