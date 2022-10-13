老夫妻散步遭45公斤巨型比特犬撕咬　女腿部重傷被迫截肢！

▲老夫妻散步突然被比特犬攻擊。（圖／示意圖／取自免費圖庫Pxfuel）

記者李振慧／綜合報導

美國北卡羅萊納州發生比特犬攻擊事件，82歲男子喬伊納(Bobby Joyner)與78歲妻子安妮(Annie Joyner)在街上散步時，突然遭45公斤比特犬撕咬，就連警方到場幫忙時也被咬傷，安妮送後醫因為重傷被迫截肢。

事件9日發生在洛磯山城(Rocky Mount)的尼爾森街(Nelson Street)上，這對老夫婦在家附近散步時，一隻從家中衝出來的比特犬突然攻擊他們，警方到場後朝狗連開了2槍，狗雖然中槍但沒有立刻死亡，後來在女主人普羅克羅(Julie Proctor)同意下安樂死。

Rocky Mount woman, 78, has foot amputated after dog attacks husband, police officer https://t.co/LDIljm7U2f — WRAL NEWS in NC (@WRAL) October 10, 2022

身受重傷的喬伊納與安妮被送到醫院接受治療，其中安妮因為腿部傷勢嚴重被迫截肢。喬伊納受訪表示，「我當時聽到妻子叫聲，一看那隻狗在她身上，腿已經被咬了，太可怕了」。

普羅克羅表示，攻擊人的狗名叫科斯莫(Cosmo)，平時是她的孫子在養，當天不曉得狗為何會突然掙脫狗繩衝出去咬人，「身為一隻比特犬，牠只是在保護自己的居住地和家人」，發生這種事情她也很傷心。

喬伊納的女兒梅莉莎(Melissa Joyner)則不能接受女主人說法，氣憤表示，「我也有養狗，而且我們一家人也都很愛狗，所以我們不認為這完全是狗的錯，而是主人需要更有責任感」。