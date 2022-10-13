不畏普丁威脅！北約「核演習」將如期舉行　避免發出錯誤訊號

▲俄羅斯總統普丁持續採取核威脅手段。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

克里米亞大橋遭炸斷後，俄羅斯頻對烏克蘭發動攻勢反擊，總統普丁動用核武的可能性也引發外界擔憂。儘管如此，北約（NATO）宣布下周仍依照原定計畫，展開「堅定正午」年度例行核嚇阻演習，但不會採取實彈演練。

根據《路透社》報導，NATO秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）11日表示，下星期將如期舉行「堅定正午」（Steadfast Noon）年度例行核嚇阻演習，如果因為俄羅斯入侵烏克蘭就取消演練，就等於對俄國發出錯誤訊號，「北約軍事力量是防止任何緊張局勢升溫的最佳方式。」

▲北約祕書長斯托騰伯格（Jens Stoltenberg）。（圖／路透）



一名北約資深官員向CNN透露，任何使用核武的行動，都會給俄羅斯帶來前所未有的後果，「此舉幾乎肯定會引起許多盟國的實際反應，可能還會引起北約本身的反應。」他也說，俄羅斯不斷使用核威脅的目的，就是要阻止北約和其他國家介入烏俄戰爭。

加拿大國防部長阿南德（Anita Anand）12日也重申對烏克蘭的支持，「我們將盡一切努力，確保我們跟烏克蘭站在一起，反對俄羅斯非法和不公正的入侵。」加國也宣布，將再對烏提供額外4700萬美元的軍事援助。

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