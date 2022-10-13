北韓試射巡弋飛彈！「精準打擊」2000公里目標　金正恩視察笑開懷

▲北韓最高領導人金正恩12日視察巡弋飛彈試射。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）近來不斷透過試射導彈證明戰術核武配置運用的能力，繼9月25日至10月9日在15天內進行7次彈道飛彈試射，昨（12）日凌晨又從平安南道价川市試射2枚長程巡弋飛彈，由最高領導人金正恩在道路隧道內親自視察指導，疑似是為了躲避美國、南韓監控。

此次是北韓時隔9個多月，再度試射長程巡弋飛彈。由於只有試射彈道飛彈才脆違反聯合國安理會決議，而巡弋飛彈並未在列，因此南韓當局並未在北韓試射的第一時間對外公開。

根據北韓官媒《朝中社》今（13）日報導，金正恩12日清晨前往平安南道价川市視察戰術核武運用部隊，針對配置在部隊內的長程戰略巡弋飛彈進行試射指導，該枚飛彈沿著設定好的橢圓與8字形飛行軌道向西海（黃海）飛行1萬234秒，精準命中2000公里外的目標。

報導指出，金正恩相當滿意此次長程巡弋飛彈的試射結果，「此次試射的目標在於，提高部署在朝鮮人民軍戰術核武運用部隊長程戰略巡弋飛彈的戰鬥性能與威力，再次確認全體作戰運用體系的信賴度與技術穩定性。如此具高度機動性能、且能進行精準且具高度威力的反擊，再度突顯出如何能義舉壓制敵方攻擊。」

金正恩視察飛彈試射時再度提到，「不斷強化國家防衛武力，是我們不變的革命方針、鬥爭基礎，守護國家尊嚴與自主權、生存權不容懈怠。」

南韓《韓聯社》分析，從此次北韓官媒釋出的相片推測，巡弋飛彈試射的地點在道路上，而照片中可以看到金正恩在橢圓形屋頂的建築內盯著監控螢幕，推測該地點可能是道路隧道內。

韓國國防安保論壇（KODEF）事務局長申宗佑（신종우，音譯）表示，「從北韓利用道路隧道進行飛彈試射的點來看，北韓此舉恐怕是想藉由隱蔽性高的地點，來阻攔南韓與美國的探測，且能透過隧道來迴避殺傷鍊（Kill Chain，飛彈攔截系統）的監測與偵察。」

巡弋飛彈雖無法像彈道飛彈一樣擁有高度破壞力，但在遠程上具有其一定的精準度，一旦南韓在北韓發射巡弋導彈前未能事先成功偵測，很有可能淪為北韓「精準打擊」的目標。