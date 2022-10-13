蛇行超車又急剎！2男挑釁失控「互射對方女兒」　警察來了還在打

▲2名男駕駛遭逮捕的畫面。



記者吳美依／綜合報導

美國佛州發生離譜事件，2名男性駕駛載家人出遊，卻在高速公路上爆發行車糾紛，蛇行、超車又急剎的輪番挑釁後，竟先後開槍射傷對方的女兒。他們報案後暫時停靠路肩，下車後卻又開始激烈爭吵鬥毆，直到警方抵達才被制止。

《紐約郵報》報導，佛州納蘇郡（Nassau County）警方8日晚間接獲多起報案宣稱，2輛汽車在國道1號卡拉漢（Callahan）路段展開「貓捉老鼠」的高速追逐戰，還有多人中彈。一名5歲女童腿部槍傷，另一名14歲少女背部中彈，導致氣胸送醫。

警長利珀（Bill Leeper）10日描述了事件導火線，在一陣不友善的交鋒後，威廉（William Hale）看見另一輛汽車的女乘客比中指，氣得停在旁邊向對方大吼大叫、怒砸水瓶。43歲的法蘭克（Frank Allison）看見妻子被攻擊，抓起口徑0.45毫米的西格&紹爾半自動手槍，開火後駕車逃逸。

▲35歲的威廉（左）和43歲的法蘭克（右）都被指控二級謀殺未遂罪名。（圖／翻攝納蘇郡警方）



35歲的威廉聽見轟然巨響，一開始沒有想太多，直到後座乘客一陣恐慌，才意識到5歲女兒中彈。他氣得加速追上去，拿出一把口徑0.9毫米的格洛克手槍（Glock 43 9mm）狂開7、8槍，把彈匣都清空，3發子彈擊中法蘭克的汽車，其中一枚更穿透後座車門，擊中對方14歲女兒。

最後，威廉及法蘭克都被逮捕，遭控二級謀殺未遂罪名，各自繳納15萬美元保釋金後獲釋。警長利珀直言，「還有什麼比一名持槍的瘋狂駕駛更可怕？那就是2名持槍的瘋狂駕駛。幸好沒人在這場事故中喪生，但事態很容易就會變成那樣，因為2個人行事愚蠢，讓他們的脾氣凌駕其上。2個孩子可能被2名愚蠢的成年男性害死。」