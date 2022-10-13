普丁將與土耳其總統會面！　克宮：料談及俄烏停戰

▲俄羅斯總統普丁將於當地12日，在哈薩克首都與土耳其總統艾爾段會面。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

土耳其一名官員透露，俄羅斯總統普丁將於當地12日，在哈薩克首都阿斯塔納（Astana），與土耳其總統艾爾段（Tayyip Erdogan）會面。而克里姆林宮認為，艾爾段屆時可能會正式邀請烏克蘭與俄羅斯舉行談判。

綜合外媒報導，克里姆林宮10日透露，普丁可能會在當地12日與艾爾段進行會晤，而相關消息也在1天後被一名土耳其官員證實。這名未具名的土耳其官員指出，兩國元首將在亞洲相互協作與信任措施會議（CICA）舉辦期間，在哈薩克首都阿斯塔納會談。

這是普丁自9月在烏茲別克斯坦的上海合作組織領導人峰會與艾爾段會面後的首次會晤。克里姆林宮表示，俄國認為艾爾段屆時將正式提出調解請求，邀請烏克蘭與俄羅斯談判，而且俄羅斯與西方國家之間的潛在談判也可能在會議期間被提及。

自俄羅斯2月入侵烏克蘭以來，與烏俄都有著良好關係的土耳其，已2度協助烏俄舉行停戰談判，然而自莫斯科9月單方面宣布併吞烏克蘭4州後，烏克蘭總統澤倫斯基就宣布，烏方只會和俄羅斯的「下任總統」會談，暗示烏克蘭只會在普丁下台後才進行談判。