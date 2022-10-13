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與男友親熱慘變香腸嘴！她一問原因嚇：差點成死亡之吻

▲成語蕎豐唇被笑香腸嘴。（圖／翻攝自微博）

▲女子和男友接吻隔天變香腸嘴。（示意圖／翻攝自微博）

實習記者林郁婷／綜合報導

美國一名女子差點因一個吻喪命，原來日前她和男友約會接吻後，沒想到隔天起床嘴唇嚴重紅腫，直接變身香腸嘴，詢問男友後才知道，原來對方在約會前曾吃過蝦仁炒飯，引發她對海鮮過敏反應，讓她崩潰直呼「差點變成死亡之吻！」

根據《ENews》報導，紐約女子珍妮爾（Janelle Gonzalez）近日在TikTok分享一段影片，只見她一臉凝重，上嘴唇大大地腫了起來，讓她完全無法閉緊嘴巴。她表示，自己在前一晚和男友約會時接吻了，沒想到早上醒來嘴唇就變成這樣，因為她本身對海鮮過敏，自己絕對不會吃含有海鮮的食物，突然變成香腸嘴讓她相當傻眼。

▲▼ 0

▲珍妮爾的嘴唇腫脹。（圖／翻攝自抖音／@janellegonzalez360、Angelo Su @Flickr CC BY 2.0）

後來她想到昨晚有和男友接吻，急忙詢問對方昨天是不是有吃海鮮，收到男友回覆說自己在約會前吃了蝦仁炒飯，事情才真相大白，珍妮爾事後也幽默表示，「和男人調情就已經夠危險了，連接吻都要預防過敏原，每個人都還是要好好保護自己。」

影片曝光後立刻引發熱議，截至目前觀看次數已超過86萬人次，不少網友看完後分享身邊的經歷，「我朋友的姊姊在婚禮當天早上吃了西瓜後吻了未婚夫，結果害他大過敏，不得不取消婚禮」、「高中時我爸媽會讓我男友在約會前吃花生醬，好讓我們沒辦法接吻」、「我的男朋友對堅果嚴重過敏，所以我大量減少食用堅果，因為我不想給他『死亡之吻』」。

@janellegonzalez360 ???? #allergy #swollen #funny #helpme original sound - Janelle Gonzalez

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