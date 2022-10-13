　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美最新國安戰略曝！點名中俄為首要挑戰　未來10年是關鍵

▲▼白宮國安顧問蘇利文12日發布國安戰略，點名中俄為首要挑戰。（圖／路透）

▲白宮國安顧問蘇利文12日發布國安戰略，點名中俄為首要挑戰。（圖／路透）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓12日專電

美國總統拜登政府今天發布國安戰略，點名中俄為首要挑戰。白宮國安顧問蘇利文表示，未來10年是關鍵，將形塑美中競爭規則，也將決定世界能否有效因應氣候變遷等全球挑戰。

拜登政府今天發布任內首份國家安全戰略，列出3大全球優先目標。首先是在與中國的競爭中脫穎而出並抑制俄羅斯，其次是在氣候與能源安全、疫情、糧食、武器控制與非核擴散、恐怖主義等共同挑戰尋求合作，同時在科技、網路與經貿領域形塑規範。

新戰略花一整段篇幅談論台海局勢，強調維護台海和平穩定對區域、全球安全與繁榮至關重要，是國際社會關注焦點，也是美國長期利益所在；戰略也重申美國堅守「台灣關係法」承諾，支持台灣自我防衛，也會維持抵抗任何對台灣訴諸武力或脅迫等行動的能力。

報告發布2小時後，蘇利文（Jake Sullivan）前往喬治城大學，出席該校與華府智庫新美國安全中心（CNAS）舉辦的活動發表演說，進一步說明這份新的戰略。

蘇利文表示，世界再次處於轉捩點，進入決定性10年的初期；這段時間將決定美中競爭規則樣態，因應氣候變遷等共同挑戰的機會之窗也將大幅縮小，即使挑戰強度升高，「所以我們必須把握時間」。

蘇利文指出，目前世界面臨兩大戰略挑戰。第一是主要強權間的地緣政治競爭，這將形塑未來世界樣貌，第二是跨國挑戰的規模及惡化速度，這些挑戰不分國界，也不管意識形態，包括氣候變遷、糧食不安全、能源轉型及傳染性疾病等。

在強權競爭方面，他首先點名中國，指北京在國內外的武斷行徑，在經濟、政治、安全及科技領域與西方競爭上推進其「不自由願景」。他憂心表示，中國是唯一有意圖且越來越有能力重塑國際秩序的美國競爭對手。

蘇利文說，中國是美國最重要的地緣政治挑戰，美中競爭雖主要在印太區域，但也逐漸全球化。面對中國挑戰，美國將採取「投資」、「聯合」及「競爭」3大策略，亦即投資自身實力、聯合盟友夥伴，以及以負責任方式與之競爭，並捍衛自身及盟友利益。

但蘇利文表示，美國會在可行領域與中國建設性往來，「這不是給誰恩惠，亦不是原則交換，而是齊力解決共同問題是世界對負責任強權的期待」。他也強調，美國對中國是尋求競爭，而非衝突，亦不尋求冷戰。

至於最新國安戰略報告為何不用「中國」（China），而是改用「中華人民共和國」（PRC）稱呼北京，蘇利文說，美國是與中國政府競爭，而非中國人民，針對的是北京當局的政策與戰略。

他表示，拜登政府希望在名稱上謹慎做出區別，才不會讓美中競爭變成是「美國人對上中國人」。

►超可愛「故事書＋兒童餐具組」849元！外出吃飯好方便、上學也能用

ET快訊
快訊／《美國偶像》亞軍車禍離世！　得年23歲
快訊／台股逃殺！跌近200點萬三失守　台積電跌破400
快訊／國防部確定了！　4個月兵役不需補役期
美祭最嚴晶片禁令！　台積電獲1年豁免期
網美床戰「人體排字」遭玻璃反射！　200秒直播網看傻
台積電跌到4字頭「要攤平嗎？」　網曝1價格：閉著眼睛買
新變異株BF.7「一定很快進來」！　台大醫：2地方注意
這間全聯5層樓「電梯+手扶梯」！　在地人：根本百貨公司

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

普丁將與土耳其總統會面！　克宮：料談及烏俄停戰

北韓試射巡弋飛彈！「精準打擊」2000公里目標　金正恩視察笑開懷

日經：美最嚴晶片禁令　台積電獲1年豁免期

注射空氣到血管！32歲護理師連環殺嬰「7娃嘴角流血慘死」

外媒也關注「台灣邊境解封」　衛報頭版報導：睽違2.5年再迎旅客

歐洲再迎新一波疫情！確診數上升8％　WHO：民眾出現「疫苗疲勞」

美最新國安戰略曝！點名中俄為首要挑戰　未來10年是關鍵

美前國安顧問：俄若用核武　華府可能斬首普丁

聯大譴責俄羅斯非法吞併烏克蘭領土　中國投棄權票

白宮國家安全戰略重申對台承諾　支持台灣自衛

「原子少年」小孩宣布退團！　不滿被污衊開告「許維恩公司」

林志玲哭了！淚訴求子「試了10幾次」　47歲高齡產子：從來沒有放棄過

陳時中7：50站路口初體驗　內湖居民探頭罵：吵死了！

《換乘2》海恩「十指緊扣」鉉奎網嗨翻 　前任吃醋「讓人反感」...她自責不安

毛孩汪放風調皮追機車 爸演揍娃娃牠垂耳怕爆

爸泳池邊休息被要求陪玩！　女兒狂潑水...他全身濕妥協

阿伯拍醒路倒醉男喊危險！　摸走2萬塞口袋：都飛走了

萌弟吃燒烤遇正妹店員　狂喊美女...網：懂生存

妹子喊「過20該穿成熟點」　秒套碎花裙變嬤...網：過熟

吳宗憲：請雙面人講一下..猛虧Lulu　狂譙金鐘分開頒「很愚蠢」全員冷汗

普丁將與土耳其總統會面！　克宮：料談及烏俄停戰

北韓試射巡弋飛彈！「精準打擊」2000公里目標　金正恩視察笑開懷

日經：美最嚴晶片禁令　台積電獲1年豁免期

注射空氣到血管！32歲護理師連環殺嬰「7娃嘴角流血慘死」

外媒也關注「台灣邊境解封」　衛報頭版報導：睽違2.5年再迎旅客

歐洲再迎新一波疫情！確診數上升8％　WHO：民眾出現「疫苗疲勞」

美最新國安戰略曝！點名中俄為首要挑戰　未來10年是關鍵

美前國安顧問：俄若用核武　華府可能斬首普丁

聯大譴責俄羅斯非法吞併烏克蘭領土　中國投棄權票

白宮國家安全戰略重申對台承諾　支持台灣自衛

騎車跟蹤OL還偷拍　收告誡書也沒用！噁男辯「被香水味吸引」

普丁將與土耳其總統會面！　克宮：料談及烏俄停戰

蔣萬安諷「西瓜」　黃珊珊：任何形容詞評價候選人都不恰當

勞動部展成果邀民眾參與　多元培力特展、市集認識雲嘉南之美

日經：台積電也獲美晶片禁令豁免　知情人士曝：防止供應鏈中斷

快訊／《美國偶像》亞軍驚傳車禍離世！　得年23歲

劉建國一人對抗「整個張家」　自嘲雞婆又臭屁拚翻轉雲林

李遠哲、蔡英文恩仇錄一次看　曾幫宇昌案背書、又逼宮讓位賴清德

大陸江南造船廠LNG運輸船交付　配置全球艙容最大液罐

太陽爭冠補強還沒完？　傳看上爵士最強第六人克拉克森

自然界的「造水壩工程師」　美洲河狸啃咬吃播大放送

國際熱門新聞

研究曝「做愛這體位」男生可消耗211卡

美軍官爆《遊戲王》作者是為救人才溺斃

諾貝爾獎得主任教中國考核不過　解聘1年後就得獎

「沒有人想要孩子拍A片」　女優爸變臉當起經紀人

大阪環球影城樹叢驚見人骨！

美前國安顧問：俄若用核武　華府可能斬首普丁

放任小孩哭鬧？新加坡餐廳這招讓家長氣瘋

22歲男遭輾拖行10ｍ！奇蹟活命：我目睹了死亡

爸心痛喊不希望女兒拍A片　結局超展開

日經：美國晶片禁令　台積電取得1年豁免

查爾斯加冕與亞契生日同天！哈利反應成和解關鍵

末日降臨：關於核戰爆發的四套劇本

北韓再射2枚導彈！　擊中2000公里外目標

更多熱門

相關新聞

蘋果執行「去中國化」　郭明錤：5年內改由其他地區生產

蘋果執行「去中國化」　郭明錤：5年內改由其他地區生產

天風國際的分析師郭明錤在推特上表示，蘋果目前正在調整供應鏈策略，避免過度依賴生產，而郭明錤也表示，針對提供給美國的產品，蘋果預計將在3至5年改由「中國以外」的地區生產。

聯大譴責俄非法吞併烏克蘭　中國投棄權票

聯大譴責俄非法吞併烏克蘭　中國投棄權票

爸心痛喊不希望女兒拍A片　結局超展開

爸心痛喊不希望女兒拍A片　結局超展開

烏克蘭正妹貝娜淨灘感謝台灣　清除225公斤垃圾

烏克蘭正妹貝娜淨灘感謝台灣　清除225公斤垃圾

關鍵字：

美國北美要聞中國美中關係軍武國際軍武大陸軍武俄羅斯Jake Sullivan

讀者迴響

熱門新聞

楊繡惠凌晨突對「緋聞男星」飆國罵：看到人就借錢

林叨囝仔Sydney懷孕！升格7寶媽

研究曝「做愛這體位」男生可消耗211卡

楊繡惠曾暗示「有阿嬤錢被騙光」

「老公下面壞掉」愛愛3分鐘就結束　人妻：我才26歲

淡水「超美樓中樓」47坪賣998萬　網傻：是甜點社區

國小女童190公分！親姊身高也超驚人

小孩自願退團…《原子》班底IG一片黑

快訊／蘇貞昌「王牌小編」輕生　鄭運鵬幕僚：我男友過世了

網友又挖「曾跟Sabrina同台」！LULU嘆：快煩死

超多人中！5個洗髮誤區讓掉髮變多

屏東售「晴天娃娃屋」400萬　網揭恐怖真相

桑卡颱風最快明生成！　共伴效應「致災降雨」炸2區

網美直播「人體排字」200秒　慘遭玻璃反射出賣

孫生女友爆夜店親人夫…酷炫嚴肅回應！

更多

最夯影音

更多
「原子少年」小孩宣布退團！　不滿被污衊開告「許維恩公司」

「原子少年」小孩宣布退團！　不滿被污衊開告「許維恩公司」
林志玲哭了！淚訴求子「試了10幾次」　47歲高齡產子：從來沒有放棄過

林志玲哭了！淚訴求子「試了10幾次」　47歲高齡產子：從來沒有放棄過

陳時中7：50站路口初體驗　內湖居民探頭罵：吵死了！

陳時中7：50站路口初體驗　內湖居民探頭罵：吵死了！

《換乘2》海恩「十指緊扣」鉉奎網嗨翻 　前任吃醋「讓人反感」...她自責不安

《換乘2》海恩「十指緊扣」鉉奎網嗨翻 　前任吃醋「讓人反感」...她自責不安

毛孩汪放風調皮追機車 爸演揍娃娃牠垂耳怕爆

毛孩汪放風調皮追機車 爸演揍娃娃牠垂耳怕爆

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面