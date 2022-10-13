國手變工手！　憤青防水工：我的苦難不該是你的故事

▲退伍後就進到工地的鄭竣展是入行10年的專業防水師傅，他認為這個時代不懂身體勞動的價值。（圖／鏡週刊提供，下同）



圖、文／鏡週刊

入行10年的防水工人鄭竣展，曾經寫過一篇文章反駁散文集《做工的人》。標題寫著：「我的苦難，不該是你的故事。」採訪他時，他要我們先看過這篇文章，身為21歲就入行的勞動者，他直白地問：「如果有得選，你會讓你兒子去當工人？」

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▲鄭竣展熟稔各種防水工法，已經可以個體戶接居家修繕案。

防水工鄭竣展

出生：1991年生（31歲）

入行：10年

經歷：木工、骨灰罈雕刻工

目前日薪：跟公司出班日薪2,500元，個體戶接案日薪3,000元

目標：回南部開業、出書

鄭竣展是貨真價實的北漂工人，自學讀了大量社會主義、新自由主義思潮的書籍後，更接近一個憤青工人。來自屏東的他，曾經歷國手夢碎、自己設定的職涯失敗，才開始在工地闖蕩。

他高中時是自由車選手，「教練說，不要管聯考，只要拚命騎，就有體保生名額能進國立大學。結果名額要優先給直排輪，我們只能進私校，學費還要全額自付。」因為練車，已花費家裡許多資源的他，不想再增添家中負擔，決定放棄國手夢。「我簽了志願役，薪水4萬多元其實很不錯，但到了第3年，我就覺得實在太痛苦了，我沒有準備好要當職業軍人。」

▲防水工的體力活也相當吃重，鄭竣展用雄壯的身體換取勞力價值。

賠了幾萬元給國家，21歲退伍後，因姊姊在某個建案當會計，鄭竣展進到工地，「講難聽就是在工地打雜，但我是裡面最年輕的，剛好有個桃園的營造商看到我，問我要不要一起北上。」

在工地裡，年輕就是優勢，能北上做工，也是難得的機會。但即使年輕、肯做，勞動之路也不一定順遂。「本來要去的工地，一直沒開工，我當時在念萬能科大夜間部，學費、生活費全都要自己負擔，後來轉去學做木工。」木工學徒1天領1,800元，「我最後真的就是被1,800打敗，因為養不活自己。」他還曾跑去當骨灰罈雕刻師。

鄭竣展23歲正式跟了防水工程公司當學徒，做過大型建案、國宅、宿舍，搬料、攪拌…體力活一樣不少，還要火裡來水裡去。「幾千平方米的天台，要鋪防水毯，要用熱熔槍一塊一塊地把膠融化才能將毯貼上，8個小時，就蹲在那裡重複地做。」

▲不同防水材料有不同工法，鄭竣展用火槍熱熔貼防水毯，得長時間處在高溫工作環境。

PU的氣味、火槍的高溫、耗損的膝蓋，只有實際做工的人才能體會。

「水裡去也不是開玩笑，建案在做地基的時候，我們就要先下去防水，地下水有時候源源不絕，我們就泡在裡面拚命趕工。」

除了跟師傅學，鄭竣展更研讀日本工法，「為什麼台灣房子很容易漏水？因為日本防水工序中有一道叫養工，你要給牆壁時間，先讓牆裡的水都激發出來。」他認為，每個工種都有可以鑽研的高深技術，「在工地是這樣，熟稔技術的工人，日薪當然就高。不會技術但很熟悉工地生態的人，也可以好好生存，但那就是高級粗工。」熟悉工法、做工細緻的他，這2年已開始接案做居家防水修繕。

鄭竣展不抽菸、不吃檳榔，人家喝蠻牛提神，他則補充高價營養品。他反感外界從工人的食衣住行去刺下標記，討厭這類刻板印象。

問他在工地裡會不會格格不入？他說其實他不太管別人，「他們亂吐痰，我頂多擺臭臉。」

▲收工後，鄭竣展回到家，呈現的是另一種樣貌。

鄭竣展回憶，前年他在南京東路一棟大廈做外牆防水，「我站在鷹架上拆磚，小碎石不停往我身上彈，有的就陷在肉裡，連撥掉的時間都沒有。空檔時喘了口氣，剛好看到貼著《做工的人》連續劇海報的公車，在專用道上往返，我一股怒火油然而生，為什麼工人就一定講義氣？為什麼要把工人拍得那麼蠢？」

憤青工人鄭竣展最後不忘加碼批判：「為什麼缺工？因為早年做工可以看到願景，而如今誘因下降了，如果說做個3年工就可以買到房，你看年輕人會不會回工地？」

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