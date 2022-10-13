女優爸嘆「沒有父親想要孩子拍A片」　現變臉當她經紀人一起吸金

▲吉咪的爸爸當起她的經紀人。（圖／翻攝Kimmy Granger IG）



記者崔子柔／綜合報導

美國AV女優吉咪格蘭傑（Kimmy Granger）近日受訪指出，她父親最初得知她投入這份工作時，相當羞愧也不滿，但現在卻當起她的經紀人，兩人成為工作夥伴一起賺錢。

根據《每日星報》報導，27歲的吉咪在IG上擁有超過105萬名粉絲，她原本是一名脫衣舞孃，後來投入AV行業，「我爸剛發現的時候，感到很羞愧甚至想死，還說『身為父親我做錯什麼？沒有人會希望自己的孩子這麼做』」。

▲▼吉咪擁有超過百萬名粉絲。（圖／翻攝Kimmy Granger IG）



吉咪表示，雖然沒有得到家人支持，但她繼續在這條路上努力，因為她熱愛自己的工作，同時也給父親調適的空間，她只會偶爾打電話聯繫。

事到如今，父親現在已經接受吉咪的職業，甚至自豪地覺得她「快樂又穩定」，吉咪提到，她和父親過去的關係從來都沒有很親密，但她多次強調自己「很安全、沒有吸毒、很快樂」，現在父親還開始當起她的經紀人替她管理財務，兩人就像一個團隊，「可以說是AV讓我和我父親更緊密地牽連在一起」。

▼吉咪爸爸替她管理帳務。（圖／翻攝Kimmy Granger IG）

