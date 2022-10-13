俄軍在盧甘斯克「瘋狂挖戰壕」插龍牙　照片驚呆網：重回一戰時代

▲為了應對即將到來的烏軍攻勢，俄軍正在盧甘斯克地區狂挖戰壕。（圖／翻攝自推特）

記者趙蔡州／綜合報導

俄烏戰爭至今已經持續8個月，烏克蘭如今正在不斷反攻收復失土，俄羅斯則由攻方轉變為防守方。網路社群上近期流傳許多影像，俄軍似乎開始在盧甘斯克地區挖掘戰壕，讓不少網友驚呆說「俄羅斯是要重回一戰時代嗎」。

公開來源情報（OSINT）分析專家Benjamin Pittet日前在推特發文，指稱俄羅斯正在盧甘斯克地區建造戰壕防線，除了有基礎的防止車輛通過的壕溝、數道步兵及車輛的射擊陣地外，還有2條插滿了俗稱「龍牙」反戰車防禦工事的壕溝。

推特帳號Saint Javelin也分享了俄軍正在盧甘斯克佈置「龍牙」的影片，直呼「為了應對烏克蘭一定會到來的攻勢，俄軍正在盧甘斯克建造廣泛的戰壕系統」、「想像一下在無人機戰爭時代大力投入戰壕戰，那是第1次世界大戰的產物」。

影片一出立刻引發外國網友熱議，有人說「俄軍是想上演21世紀版的凡爾登嗎」、「俄羅斯是要重回一戰時代嗎」、「邏輯正確，當你使用二戰的武器，你的思維也會退回二戰」、「他們挖的不是戰壕，而是墳墓」、「現代版馬奇諾防線」。

龍牙（或稱龍齒、龍牙樁）是一種針對裝甲車、戰車的防禦工事，是二戰時期的產物，並非一戰，一般是以多排一組的方式布置，每排相互交錯，使裝甲單位無法跨越，這類的防禦工事應用地區十分廣泛，像是大西洋壁壘、齊格菲防線以及馬奇諾防線皆有設置。

The Russians are creating a defense line in the Luhasnk Oblast reminiscent of the Second World War. The defensive line consists of two rows of "dragon's teeth", followed by a trench probably meant to stop vehicles, then firing positions for infantry and vehicles.



1/2 pic.twitter.com/tXkadeIGFV — Benjamin Pittet (@COUPSURE) October 12, 2022

Russian forces are preparing extensive trench systems in the Luhansk region in advance of an inevitable Ukrainian offensive.



Imagine heavily committing to trench warfare in the age of drone warfare. That's some WWI type of shit. pic.twitter.com/r403kLKXmd — Saint Javelin (@saintjavelin) October 12, 2022

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