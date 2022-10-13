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俄軍在盧甘斯克「瘋狂挖戰壕」插龍牙　照片驚呆網：重回一戰時代

▲▼重回一戰？ 俄軍在盧甘斯克地區狂挖戰壕。（圖／翻攝自推特）

▲為了應對即將到來的烏軍攻勢，俄軍正在盧甘斯克地區狂挖戰壕。（圖／翻攝自推特）

記者趙蔡州／綜合報導

俄烏戰爭至今已經持續8個月，烏克蘭如今正在不斷反攻收復失土，俄羅斯則由攻方轉變為防守方。網路社群上近期流傳許多影像，俄軍似乎開始在盧甘斯克地區挖掘戰壕，讓不少網友驚呆說「俄羅斯是要重回一戰時代嗎」。

公開來源情報（OSINT）分析專家Benjamin Pittet日前在推特發文，指稱俄羅斯正在盧甘斯克地區建造戰壕防線，除了有基礎的防止車輛通過的壕溝、數道步兵及車輛的射擊陣地外，還有2條插滿了俗稱「龍牙」反戰車防禦工事的壕溝。

推特帳號Saint Javelin也分享了俄軍正在盧甘斯克佈置「龍牙」的影片，直呼「為了應對烏克蘭一定會到來的攻勢，俄軍正在盧甘斯克建造廣泛的戰壕系統」、「想像一下在無人機戰爭時代大力投入戰壕戰，那是第1次世界大戰的產物」。

影片一出立刻引發外國網友熱議，有人說「俄軍是想上演21世紀版的凡爾登嗎」、「俄羅斯是要重回一戰時代嗎」、「邏輯正確，當你使用二戰的武器，你的思維也會退回二戰」、「他們挖的不是戰壕，而是墳墓」、「現代版馬奇諾防線」。

龍牙（或稱龍齒、龍牙樁）是一種針對裝甲車、戰車的防禦工事，是二戰時期的產物，並非一戰，一般是以多排一組的方式布置，每排相互交錯，使裝甲單位無法跨越，這類的防禦工事應用地區十分廣泛，像是大西洋壁壘、齊格菲防線以及馬奇諾防線皆有設置。

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