疫情沒完！譚德塞警告：長新冠是破壞性「嚴重危機」　應立即行動

▲世衛組織秘書長譚德塞呼籲各國應立即著手制定「長新冠」的因應計畫。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞投書英國《衛報》，警告全球各國應該立即採取行動應對「具破壞性」的長新冠（long Covid，又稱新冠後遺症）的嚴重危機。他表示，全球有超過6億人染疫，其中10%到20%的人仍有疲勞、呼吸困難、認知障礙等長期症狀。

根據《衛報》報導，譚德塞表示，如今全球在終結新冠疫情大流行方面處於空前的有利情況，但同時「非常明顯」地，有大量感染者仍在經歷漫長且令人沮喪的殘酷影響，由於缺乏最佳治療方法的科學證據，「長新冠」正在顛覆人們的生活，對所有國家的影響都非常嚴重，需要各國「立即」採取與受影響同等規模的持續行動。

譚德塞指出，新冠肺炎已導致近650萬人病歿，超過6億人感染。據WHO估計，有10%到20%的倖存者出現疲勞、呼吸困難與認知功能障礙等中長期症狀，其中又以女性機率更高。有研究指出，僅在歐洲就有多達1700萬人經歷長新冠。譚德塞認為，這將對醫療工作者和整體公衛系統增加重大負擔，何況世界已經因疾病、染疫死亡或疲勞而損失了大量勞動力，並對全球經濟造成衝擊。

倫敦帝國理工學院實驗醫學教授、英國政府新興呼吸道病毒威脅諮詢小組（Nervtag）副主席奧彭肖（Peter Openshaw）也接受了《衛報》採訪。他對長新冠問題感到非常擔憂，呼籲採取更具統整性的方法進行研究。他認為部分患者有可能終身受長新冠所苦，也有人的生活因此受到嚴重破壞，但目前很難確知後遺症普及程度，現在下結論仍言之過早。

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