不想被送烏克蘭當砲灰！北韓男兒嚇到「脫北」　曝一個月賺不到千元

▲派駐俄羅斯的北韓建設勞工，有一部份是服役屆滿10年、即將退伍的軍人。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

先前俄羅斯駐北韓（朝鮮）大使馬歇各羅（Alexander Matsegora）曾在專訪時透露，俄羅斯能夠與北韓攜手經濟合作，其中最有可能辦法就是由北韓派出勞工，前往烏克蘭頓巴斯地區修復慘遭戰火破壞的建築。不過如今有消息傳出，由於北韓勞工早出晚歸、待遇惡劣，因為深知自己將被派往俄烏戰爭前線，竟不惜「脫北」逃跑，不願意當砲灰。

根據《自由亞洲電台》（RFA）報導，北韓進一步承認頓涅茨克人民共和國、盧甘斯克人民共和國獨立後，便緊接著透過當地建築公司派遣北韓建築勞工前往烏東頓巴斯地區協助重建，然而隨著俄烏兩軍戰火愈打愈烈，俄羅斯當地一名高麗人（朝鮮裔俄籍）消息人士透露，最近在建設工地已經難以再見到北韓建設工人。

該名消息人士認為，很有可能是北韓駐當地大使館向勞工傳達等候前往頓巴斯地區的命令以後，趁亂逃走、託北的北韓勞工人數增加，而內部指揮高層為了加強取締作業，才下令停止建設工作。

消息人士透露，通常由北韓對外建設指導局綁定的建設公司，其派往俄羅斯當地的建設勞工每組少則30至50人、多則200人以上，其中未來建設公司、南江貿易公司、知興建設公司所派出的建設勞工甚至是北韓現役軍人。

他表示，「不過當傳出移動至烏克蘭或頓巴斯地區的消息後，勞工們開始感到動搖。平壤當局9月初更向派遣公司下達指令，要求不准接下新的工程，而是將勞工們聚集在一處等候發落。其實派往俄羅斯的北韓勞工們，早已深知俄軍侵略烏克蘭的消息；然而自從平壤當局下達指令，不要說一般勞工，就連管理勞工們的幹部都開始逃跑。」

另一名俄羅斯的消息人士則於3日爆料，最近就連派往海參崴的北韓建設勞工都不知道消失至何處，就連管理勞工的幹部們也消失得不知去向。

消息人士解釋，其實北韓派駐在外的建築勞工必須從上午8時工作晚間8時，就算囊括夜間作業，最後掌握在手上的錢根本所剩無幾，因為會被公司、北韓政府抽成，平均每人1個月只能賺30美元（約新台幣955元），就算工作3年積攢的錢也只有1000美元。