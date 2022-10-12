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做愛這體位最棒！研究曝：男生可消耗211卡　難度超級高

做愛,愛愛,性感,上床,恩愛,情侶,夫妻（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲男生做愛一次可消耗101卡，女生則是69卡。（圖／免費圖庫pixabay）

記者張方瑀／綜合報導

人人都知道運動可幫助瘦身，而「做愛」也可算是一種運動，根據一項研究顯示，男生做愛一次可消耗101卡，女生則是69卡，其中更有「一種體位」可以消耗211大卡。

根據《每日星報》報導，科學期刊《公共科學圖書館：綜合》（Plos One journal）最新一篇研究調查了21對異性戀伴侶，這些參與研究的伴侶在做愛時，會戴上活動追蹤臂章SenseWear，藉此分析進行性行為時所消耗的熱量，結果發現每做愛一次，男生約可消耗101卡路里，女生則為69卡，平均每分鐘消耗3.6卡。

研究顯示，有幾個體位消耗的熱量特別高，第一名是「奶油攪拌器」（Butter Churner）體位，女生平躺後用手臂撐起上身，雙腿抬高至頭頂，男生再用深蹲的方式進入，難度非常高，但平均每30分鐘可消耗211卡；再來是「站立」體位，平均每半小時消耗約198卡。

熱量消耗最少的則是「女牛仔」體位，男生平均每半小時僅燃燒39卡。專家建議，如果想要燃燒更多卡路里，可以試著增強體位難度、進行中速度，或拉長整體時間。

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