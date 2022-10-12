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被綁架性侵長達1個月　女戴狗鍊逃出地下室崩潰敲門：救救我！

▲▼綁架,綁手腳,膠帶,綑綁,虐待。（圖／達志影像／示意圖）

▲女子逃出地下室，控訴自己遭到綁架。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國密蘇里州發生誇張綁架案，一名女子被關押在地下室長達1個月，遭39歲男子哈斯萊特(Timothy Haslett Jr.)性侵虐待，後來好不容易逃出向外求救，被人發現時脖子上還戴著狗鍊。警方目前依性侵、綁架、襲擊罪將哈斯萊特逮捕。

受害女子7日早上7時45分逃離哈斯萊特位於Excelsior Springs家中，跑到附近住家向一名老婦人求救。老婦人表示，她聽到有人拼命敲門，開門後看到一名女子穿著乳膠內衣，脖子上戴著狗鍊，臉上還掛著一片從嘴巴扯下來的膠帶，崩潰告訴她，「你必須幫幫我，我被性侵、綁架了」。

受害女子告訴警方，她自上個月以來一直被關押在地下室，手腕和腳被銬住，長期遭哈斯萊特性侵和毆打，醫護人員也在她的背上發現被鞭打的痕跡，當天是趁哈斯萊特送小孩去上學時，才終於找到機會逃跑。

警方前往哈斯萊特家中搜索，除了發現受害者被關押的地下室房間，還找到多把槍枝，依性侵、綁架、襲擊等罪將人逮捕，受害女子目前在醫院接受治療情況穩定。由於受害女子指控，哈斯萊特殺了她的朋友，警方正在進行調查，但暫時沒有發現相關證據。

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關鍵字：

綁架性侵Timothy Haslett Jr.密蘇里州北美要聞

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