97歲馬哈迪宣布再次參選！　未鬆口是否「第三度」出任首相

▲馬來西亞前首相馬哈迪。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

馬來西亞前首相馬哈迪已高齡97歲，而他竟在大馬國會解散後，於11日開記者會高調宣布，他將再度投入選舉，但臥鬆口是否第三度出任首相，僅稱「只有勝選才有意義」。

根據BBC報導，馬來西亞首相依斯邁沙比利（Ismail Sabri Yaakob）10日解散國會為第15屆大選鋪路，並在60天內進行提前投票。馬哈迪（Mahathir Mohamad）隨即在11日召開記者會表示，自己將再度投入選舉；目前擔任馬來右派祖國行動聯盟（Gerakan Tanah Air）臨時主席的馬哈迪，將在浮羅交怡（Pulau Langkawi）地區參選。

不過，他目前是以人民議士代表參選，並非首相的人選，馬哈迪則對此表示，「我們還沒有決定誰將擔任首相，因為首相人選只有在勝選時才有意義，如果我們輸了，就沒有意義了。」

活躍於政壇逾70年的馬哈迪，在1964年首次當選國會議員，在2003年首次擔任首相，執政時期長達22年107天，是馬來西亞任期最長的首相。接著他又在2018年以93歲高齡再次出任首相，不過任期僅1年又295天。

不過近年來，馬哈迪的身體健康狀況頻出問題，他8月底因確診新冠肺炎住進醫院，且從2021年底到今年初，他短短1個月內3度住進國家心臟中心（IJN），還被送入冠心病監護病房（CCU）接受治療，團隊當時聲稱，馬哈迪的健康無礙。

依據先前紀錄，馬哈迪曾於2006年兩次心臟病發作，並分別在1989年與2007年間，在國家心臟中心接受心臟繞道手術。

20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》