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明起0+7衝了！海外旅遊「這幾國」入境限制全免　各國口罩令一次看

記者張寧倢／綜合報導

台灣明（13）日起入境檢疫改採「0+7」免隔離措施，許多民眾時隔2年多開始規劃出國旅遊，除了日本已開放自由行外，泰國、南韓、馬來西亞、英國、加拿大、紐西蘭、澳洲等國都已全面解除COVID-19相關的入境限制，以下由《ETtoday新聞雲》統整出全球多國現行的入境防疫措施與口罩禁令。

▲▼日本疫情,Omicron疫情,日本Omicron疫情。（圖／路透）

▲日本11日開放海外旅客自由行。（圖／路透）

日本
日本於昨（11）日首開國門，在提供3劑疫苗證明或是72小時內陰性證明的前提下，開放外國旅客個人自由行、解除單日入境人數上限，並恢復台灣等68個國家與地區的短期滯留者免簽。除了入境時有症狀者須接受採檢外，所有旅客無須做任何PCR或快篩。至於口罩規定，只要能確保2公尺社交距離、不交談，無論室內或室外都可脫下口罩，日本政府也正研議逐步解除口罩令。

▲▼南韓,新冠防疫,仁川國際機場。（圖／路透）

▲南韓10月國門大開，取消疫苗接種、入境後要求篩檢等措施。圖為南韓仁川國際機場。（圖／路透）

南韓
南韓10月1日起廢除原先入境後24小時內的PCR強制篩檢，加上過去已開放的入境前免接種疫苗、免陰性證明以及入境後免隔離，形同完全對外敞開國門。不過，若旅客在入境3天內出現症狀，可至保健所接受免費篩檢。另外，南韓已於9月26日全面解除室外口罩令，由於擔心冬季感染高峰，估最快明年3月左右才會解除室內口罩規定。

美、加
美國目前仍要求所有非美國公民、非移民的18歲以上外國旅客必須完整接種新冠疫苗，但不再要求入境前篩檢陰性證明。加拿大10月起已全面解除入境防疫管制，不過仍「建議」旅客在旅途中戴上口罩，入境後須遵守各省防疫規定。

英國
英國已無任何防疫限制，完全回到疫情爆發前的一般入境措施。英國目前仍保留「紅色分級」地區旅客須在指定地點隔離的規定，不過目前沒有任何國家在紅色名單上，防疫旅館也早在3月就全面退場。

▲▼2022跨年煙火、泰國曼谷。（圖／路透）

▲泰國10月起已無任何入境防疫規定，旅客出發前不需申請「泰國通行證」。圖為泰國曼谷2022跨年煙火。（圖／路透）

泰國
泰國10月起全面解除入境防疫措施，海外遊客入境時不再需要確認疫苗接種或新冠篩檢結果，且7月過後也已經取消申請「泰國通行證」（Thailand Pass）或防疫險的規定。另外，泰國已完全解除口罩令，即使確診，只要是無症狀或輕症患者也不必隔離，僅需在外出時戴好口罩並保持社交距離。

新加坡
新加坡鬆綁邊境管制，完整接種疫苗者可免入境檢疫，而未接種者須提供陰性證明，並有7天入境隔離期，陰性才可出關。境內仍維持完整接種者才能在餐廳內用、參加大型活動等「接種者有別」制度。此外，新加坡8月底已放寬室內口罩禁令，除在醫療場所、大眾交通工具以外，多數的室內場所皆不必戴口罩。

▲▼新加坡。（圖／取自Pixabay）

▲新加坡放寬規定，未完整接種疫苗者也可入境但仍需隔離7天。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

馬來西亞
馬來西亞取消所有入境防疫限制，無論是否接種疫苗皆不需要進行篩檢或保防疫險，也不再要求旅客使用接觸者追蹤APP「MySejahtera」，若出現相關症狀可自行就醫。馬來西亞已取消室內口罩規定，但在公共交通工具和醫療機構中仍然強制要求戴口罩。另外，台灣旅客若停留30天內可免簽入境。

紐、澳
紐西蘭宣布「回歸日常」，自9月13日起廢除國內大多數防疫措施，所有入境旅客不強制接種疫苗或篩檢，若入境後確診需隔離7天，但密切接觸者仍可照常生活。口罩禁令也同步取消，只剩下醫院、養老院等醫療機構仍需戴口罩。

澳洲已無任何入境接種、篩檢、健康申報等規定，9月9日後搭乘國際線航班者不再需要戴口罩，國內航班的口罩令此前已經取消。儘管每個州和領地可能有不同的COVID-19規定，但澳洲政府網站顯示，患者確診5天後若已無症狀，隔離期可縮短至5天，除養老院等特定機構外也不再民眾強制接種疫苗，多數地區都取消了大眾運輸的口罩令。

▲▼西班牙馬約卡島（Mallorca）沙灘上滿是觀光客，而由於當局已解除戶外口罩禁令，因此所有人都未戴口罩。（圖／達志影像／美聯社）

▲西班牙是目前歐洲為數不多仍有入境防疫限制的國家。（圖／達志影像／美聯社）

歐洲
大多數歐洲國家已經解除COVID-19相關旅行限制，不過，西班牙仍規定從非歐盟或申根區以外的國家或地區入境者需出示疫苗接種證明，未接種者則放寬至可提供陰性證明後入境，並且在電影院等密閉場所、大眾運輸工具或醫療院所仍強制要求戴口罩。德國則只要求旅客需在長途列車上戴口罩。

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