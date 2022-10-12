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烏東亂葬崗驚見78具遺體　竟挖出「1歲女娃」！平民遭俄軍當街射殺

▲▼ 烏軍收復的失土發現大量平民遺體。（圖／翻攝自Telegram）

▲ 利曼的亂葬崗發現大量遺體。（圖／翻攝自Telegram）

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏俄戰火持續逾7個月，烏軍近來從俄軍手中奪回東部大片失土，卻在頓內茨克2座城市發現亂葬崗，挖出多達78具遺體，部分身上還有明顯遭受暴行致死的痕跡，且年紀最小的死者僅有1歲。當地居民也指控，俄軍佔領期間會當街開槍，殺害無辜市民。

《烏克蘭真理報》報導，烏東頓內茨克州檢察官辦公室主任烏赫洛威茨基（Pavlo Uhrovetskyi）11日在Telegram發文表示，在最近被解放的斯維亞托戈爾斯克（Sviatohirsk）及利曼（Lyman）已經挖掘出78具屍體，「部分有明顯暴力致死的跡象。死者出現槍傷、肋骨及頭骨骨折，還有地雷爆炸造成的創傷。」

當地人回憶俄軍佔領期間，指控入侵者當街向民眾開槍，斯維亞托戈爾斯克就發生一對父子雙雙喪命的慘劇。當時一名年輕男子全身多處受傷，需要緊急治療，父親便開始大喊尋求幫助，未料俄軍竟當場將他射殺，他兒子也不幸死亡。

烏赫洛威茨基指出，一進入斯維亞托戈爾斯克便能看見俄軍暴行的痕跡，路上有一輛被燒毀的汽車，車上有二名市民遭活活燒死，且78具遺體中，年紀最小的受害者是名僅有1歲的女娃，和家人被葬在利曼的墓地裡。

他也上傳利曼亂葬崗畫面，可見調查戰爭罪行的檢察官正拍攝現場，還有一具具蓋上白布的遺體被抬出。烏赫洛威茨基提到，檢察官及執法人員在頓內茨克被解放的城市展開調查已有一周，其中部分發現「真的非常可怕」。

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