巨乳實況主粗棒互戳！她興奮開腿跳一下　竟「摔斷背部」畫面曝光

▲美國正妹直播主參加「TwitchCon」的現場活動卻慘摔斷背部。(圖/翻攝自當事人IG、推特)

記者張寧倢/編譯

實況界年度盛會「TwitchCon」上周末在加州聖地牙哥舉行,現場除了遊戲相關內容發表外,Lenovo Legion攤位也舉辦1對1「決鬥擂台」,參賽者須以粗長的棍棒將對方從高台上擊落。不料,一名巨乳正妹實況主嗨到跳入海綿池,竟因此摔斷背部2處位置,被迫開刀植入金屬支撐上身,另外也有多名實況主受傷。

Two breaks in my back, metal rods in my back and a bruised ego this weekend. https://t.co/UTdpjmeDmh