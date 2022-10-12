巨乳實況主粗棒互戳！她興奮開腿跳一下　竟「摔斷背部」畫面曝光

▲美國正妹直播主參加「TwitchCon」的現場活動卻慘摔斷背部。（圖／翻攝自當事人IG、推特）

記者張寧倢／編譯

實況界年度盛會「TwitchCon」上周末在加州聖地牙哥舉行，現場除了遊戲相關內容發表外，Lenovo Legion攤位也舉辦1對1「決鬥擂台」，參賽者須以粗長的棍棒將對方從高台上擊落。不料，一名巨乳正妹實況主嗨到跳入海綿池，竟因此摔斷背部2處位置，被迫開刀植入金屬支撐上身，另外也有多名實況主受傷。

Two breaks in my back, metal rods in my back and a bruised ego this weekend. https://t.co/UTdpjmeDmh — AdrianaChechikTV (@ChechikTv) October 10, 2022

據「PC Gamer.com」報導，美國知名實況主謝奇克（Adriana Chechik）在Twitch擁有80萬訂閱頻道，而時常PO出火辣比基尼照的IG帳號更是吸引380萬名粉絲追蹤。謝奇克9日在TwitchCon參與現場趣味競賽，她成功利用鋪了襯墊的長棍將對手擊落高台，她興奮地跳入海綿池中，不料，方塊海綿緩衝性不足，害她當場摔斷背部。

▲謝奇克（Adriana Chechik）身材火辣，也經常在IG上分享辣照。（圖／翻攝自IG）

謝奇克在推特發文透露，她的背部摔斷了2處，不得不開刀將金屬支撐桿植入背部，而且自尊心受創。報導指出，儘管謝奇克傷勢最為嚴重，但她並不是當天唯一受傷的參賽者，另一名實況主LochVaness獲勝後跳下高架擂台時，也發生膝蓋脫臼、腳踝扭傷的意外，其他參賽者則抱怨摔倒後出現背部疼痛和行走困難的情況。

▲實況界年度盛會「TwitchCon」上周末在加州聖地牙哥舉行，現場攤位舉辦1對1趣味競賽。（圖／翻攝自TwitchCon推特）

雖然參賽者被警告不要跳入海綿池裡，賽前也必須簽署免責同意書。不過，競賽現場的轉播人員卻說，在Lenovo Legion攤位遊戲都是安全的，參賽者可以跳進海綿池中，享受著釋放日常壓力的樂趣。隨著謝奇克嚴重受傷，這個趣味競賽展區最終被迫關閉，活動策劃人員和Lenovo正在調查相關事件。

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