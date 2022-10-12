國民黨批華視「三立化」　李永得：媒體人才流動是好現象

▲華視被批「三立化」。（圖／記者李毓康攝）

記者林育綾／綜合報導

國民黨批華視「三立化」，許多高層都來自三立，儼然變成「小三立」、「三立二台」；對此，文化部長李永得今（12）日接受媒體堵訪回應，不會用政治化的思考去看媒體人才流動，也認為媒體一直都是人才流動頻繁，這也是好現象，但不能因此說都是三立過去的。

國民黨立法院黨團在昨11日指出，胡元輝在8月1日擔任華視董事長後，引進大量三立班底進駐華視，把華視變成「小三立」、「三立二台」，從總經理、新聞台台長、採訪部經理到新媒體部副理，全都來自三立電視台，讓屬於公廣集團的華視儼然成了三立二台，近期製播的新聞、政論節目內容，為特訂政黨擦脂抹粉、批鬥在野黨，早已失去公共電視該有的獨立、公正、客觀性。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲文化部長李永得表示，不會用政治化的思考去看媒體人才流動。（圖／記者林育綾攝）

對此，李永得在今日立法院會議前接受媒體堵訪表示，不會用政治化的思考去看媒體人才流動，事實上在媒體界都非常清楚，人才流動是非常頻繁，這也是好的現象，但也不能說都是三立過去的。

他舉例，例如陳雅琳，她也不是只有待過三立，曾待過壹電視，早期也待過TVBS；而現在新的總經理藍宜楨，比較長的時間是在東森。「所以我想在新聞界人才的移動是比較頻繁，這是一個現象，不能因此而說都是從三立過來的。」

另外他也認為，曾經待過三立也沒什麼不好，根據人事資料統計，自新聞台陳雅琳台長2021年5月就任後，新聘且在職員工共計131人，其中從三立電視台離職後轉任者為18人，約佔13.7%。「所以不能夠從少數人或政治思考去評斷這個，我認為這可以再經過討論，當然我也希望華視能夠充分溝通，對於外界的誤解好好溝通。」